TSV Harreshausen geht mit drei Männerteams in die Saison

Von: Jens Dörr

Emotionaler Moment im Jubiläumsspiel: Giovanni Corso beendet seine Karriere, seine Mitspieler stehen zur Auswechslung Spalier. Vorn rechts Spielertrainer Mario Moretti. © Dörr

Zum 110-jährigen Vereinsbestehen hat der TSV Harreshausen Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg empfangen. Der Babenhäuser Stadtteilverein blickt positiv in die Zukunft.

Babenhausen-Harreshausen – Wenn man beim TSV Harreshausen derzeit das Haar in der Suppe sucht, findet man es in Gestalt des Hauptfelds: Der Naturrasen-Platz am Stockstädter Weg war schon mal in deutlich besserem Zustand als am Sonntag. „Damit bin ich auch mehr als unzufrieden“, sagte am Nachmittag Mario Moretti. Der Spieler- und Aufstiegstrainer der ersten Mannschaft, die gerade die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B Dieburg geschafft hat, relativierte gleich drauf: „Vor einer Woche sah er noch schlechter aus, wir haben seither Tag und Nacht gegossen. Und wir sollen eine Bewässerungsanlage bekommen.“

Letztere wäre der nächste von aktuell vielen Schritten nach vorn im Babenhäuser Stadtteil. Vor allem der Fußball macht im Zweispartenverein – in dem auch geturnt wird – momentan positive Schlagzeilen. Die neuste fabrizierten die Harreshäuser am Wochenende bei ihrer 110-Jahr-Feier, und im kommenden Frühjahr sollen der ersten Mannschaft erneut die Überschriften gehören.

Der Reihe nach: Seit elf Dekaden besteht der Turn- und Sportverein nunmehr, was er am Sonntag mit zwei Spielen, Hüpfburg und einer Autogrammstunde – allerdings nicht der eigenen Kicker – feierte. Zu Gast waren gleich zwei Teams von Viktoria Aschaffenburg: Zunächst setzten sich deren F-Junioren gegen den wackeren Harreshäuser Nachwuchs mit 8:4 durch, dann wurde es im Vergleich der Männerteams nicht ganz so torreich. Was besonders die Gastgeber freuen durfte: Beim 0:4 (0:3) vor 200 Zuschauern gegen den fünf Klassen höher spielenden Regionalligisten vom Untermain verkaufte sich der TSV teuer, ließ gerade nach der Pause und unter Einsatz einiger Zugänge nur wenige Chancen der semiprofessionellen Gäste zu und hatte kurz vor Schluss durch einen Latten-Kopfball von Coach Moretti gar den Ehrentreffer auf dem Schädel.

Nicht nur wegen des guten Auftritts war der Spielertrainer anschließend zufrieden. Er ordnete auch ein: „Wir haben erst ein Training gehabt, und das war kein taktisches. Da ging es eher drum, sich kennenzulernen, schließlich haben wir acht neue Leute.“ In der Tat haben sich die Harreshäuser, die in der vergangenen B-Liga-Saison bereits mit dem alten Team eine Klasse für sich und lange vor dem letzten Spieltag Meister waren, nochmals deutlich verstärkt und verbreitert. Gegangen ist lediglich Georgios Dalatsis (zum SV Zellhausen), der allerdings bester TSV-Torschütze der Vorsaison war. Außerdem beendete Giovanni Corso gegen Aschaffenburg offiziell seine Karriere. Bei seiner Auswechslung nach 55 Minuten stand die ganze Mannschaft Spalier.

Die Zugänge, möglich auch durch das Engagement von Sponsor und Vorstandsmitglied Benjamin Borgner, überwiegen das künftig fehlende Duo freilich weit: Torwart Tobias Stein (kam vom JSK Rodgau), die Verteidiger Daniel Götz (Squadra Azzurra Offenbach) und Felix Floer (SG Langstadt/Babenhausen), die Mittelfeldspieler Endrin Gashi, Osman Dobrunat, Ibrahim Ekici (alle SG Nieder-Roden), Zinar Bagatur (TS Ober-Roden) sowie Angreifer Marek Hartmann (TSV Dudenhofen) sind neu dabei. Die meisten wohnen in Babenhausen und bringen Erfahrung aus höheren Klassen mit. Und erlauben es den Harreshäusern, einige bisherige Erstmannschaftsspieler in die Zweitvertretung abzugeben, die ebenfalls aufgestiegen ist und jetzt wieder in der C-Liga spielt. „Es ist eine große Gruppe entstanden, Zweitmannschaftstrainer Stefan Bogatzki macht gute Arbeit“, lobte Moretti am Sonntag. „Das zieht weitere Leute an, wir haben jetzt 60 Spieler.“ Erstmals hat der TSV deshalb ein drittes Männerteam gemeldet, das im August in der Kreisliga D als unterster Klasse beginnen wird.

Die Ambitionen der ersten Mannschaft sind derweil klar: „Wir brauchen nicht auf Understatement zu machen“, so Moretti, „unser Plan ist klar: Wir wollen erneut aufsteigen! Von der Qualität her braucht sich unser Kader nicht zu verstecken.“ Klares Ziel ist also der Durchmarsch in die Kreisoberliga Dieburg/Odenwald. (Jens Dörr)