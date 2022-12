Qualität auf dem Wochenmarkt in Babenhausen

Von: Norman Körtge

Der große Obst- und Gemüsestand von Heiko Gündling bildet das Entree zum Wochenmarkt in Babenhausen. © Körtge

Der im Juli gestartete Wochenmarkt in Babenhausen auf dem Stadthallen-Parkplatz wird von den beteiligten Händlern überwiegend als positiv bewertet.

Babenhausen - Es ist ein farbenfroher und frischer Hingucker, der die Besucher des Babenhäuser Wochenmarktes jeden Donnerstag begrüßt. Rote Äpfel, blaue Beeren, gelbe Bananen, orange Clementinen, grüner Salat und noch vieles mehr zieren den Obst- und Gemüsestand von Heiko Gündling. Sogar Datteln hat der Händler aus Mömbris auf seiner gut 20 Meter langen Auslage im Angebot. „Ich bin sehr zufrieden mit Babenhausen“, berichtet Gündling. Die Menschen seien sehr nett und sie schätzten seine Vielfalt und Qualität. Wegen seiner Hochzeit war er im Juli mit einer Woche Verspätung in den neu ins Leben gerufenen Wochenmarkt gestartet und hat seitdem offenbar keinen Markttag bereut.

Das sieht auch Jonas Fink, Juniorchef der gleichnamigen Bäckerei, so. „Uns gefällt es sehr gut hier“, berichtet er, der zeitgleich mit einem weiteren Stand auch auf dem Markt in Ober-Roden vertreten ist. Er hebt die gute Kommunikation mit der Stadt und auch den Zusammenhalt unter den Händlern hervor. Das sei keine Selbstverständlichkeit und er habe da schon andere Erfahrungen gemacht.

Für Jessica Zabelberg mit ihrer „NachfüllBar“ ist der Markt quasi ein Heimspiel. Sie kommt aus Sickenhofen und gerät regelrecht ins Schwärmen, wie viele Babenhäuser ihr Angebot annehmen, Lebensmittel wie Cornflakes, Trockenfrüchte, Nüsse, Nudeln und Reis unverpackt zu kaufen. „Die Leute sind neugierig und wollen auch wirklich etwas verändern“, berichtet Zabelberg.

Das sind die Händer Jeden Donnerstag auf dem Wochenmarkt von 8 bis 14 Uhr sind: Bratwurstseppel, Feinkost Hadi, Cheese-Valley, Obst und Gemüse Gündling, Landmetzgerei Kaufmann, Seefisch Plattner, Bäckerei Fink, MB Wein&Champagner und die Imkerei Mainaue.

Alle zwei Wochen sind in den ungeraden Kalenderwochen der Marmeladenladen und die NachfüllBar auf dem Stadthallenparkplatz. In den geraden Kalenderwochen macht Frederica’s frische Pasta Station in Babenhausen. (nkö)

Auch Andreas Buhl aus Klein-Krotzenburg mit seinem „Marmeladenladen“ ist ob des Publikums voll des Lobes. Er habe schon viele neue Stammkunden gewonnen, und sie würden auch immer gerne wieder was Neues ausprobieren. Als großes Plus des Marktes wertet er die guten Parkmöglichkeiten.

Eher durchwachsen beurteilt Frank Plattner die Situation. Mit seinem Fischwagen ist er jede Woche vertreten und er spüre, dass die Menschen in Babenhausen weniger Geld im Portemonnaie haben. Gerade für frischen Fisch. „Ich bin ja nicht hier, nur um Fischbrötchen zu verkaufen, sondern wir sind ein Fachgeschäft“, sagt er und deutet auf die große Auswahl an frischem Fisch in der Auslage. Im Vergleich zu anderen Märkten mache er in der Gersprenzstadt nur ein Drittel des Umsatzes. Sein größtes Problem: Seine Ware ist nur begrenzt haltbar, und sie ist im Einkauf zuletzt immer teurer geworden. Er hoffe aber, dass sich seine angebotene Qualität noch rumspreche. Schließlich ist er derzeit in der Hauptsaison. Die gehe bei ihm von „O bis O“ – von Oktober bis Ostern.

Seinen letzten Markttag hatte diese Woche Sebastian Schimmelschmidt mit seinen Gewürzen, Kräutern und Teesorten. Aus logistischen Gründen konnte er nur alle vier Wochen nach Babenhausen kommen. Das lohne sich einfach nicht. Er glaube aber, dass der Wochenmarkt in Babenhausen Zukunft hat. (Norman Körtge)