„Gelbwesten“ sorgen für Sicherheit auf dem Schulweg in Babenhausen

Der Zebrastreifen auf der Platanenallee in Babenhausen ist einer von drei Einsatzstellen der Verkehrshelfer. © Grimm

Seit dieser Woche sichern in Babenhausen Verkehrshelfer den Schulweg zur Schule im Kirchgarten ab. Es ist eine Initiative des Elternbeirates.

Babenhausen – Das Wort „Verkehrshelfer“ prangt in großen Buchstaben auf den gelb leuchtenden Westen, die die zwölf Frauen und Männer im Computerraum der Schule im Kirchgarten vor Schulbeginn überziehen. Kurze Zeit später stehen sie gemeinsam mit Polizeihauptkommissar Ralf Drexelius, dem Leiter der Verkehrsprävention im Polizeipräsidium Südhessen, am Zebrastreifen vor der Schlossapotheke an der Platanenallee. Zwei von ihnen sind mit einer Winkekelle in der Hand im Einsatz. Sie übernehmen die verantwortungsvolle Aufgabe, die früher „Schülerlotse“ hieß und für einen sichereren Schulweg sorgen soll.

Der Aufruf, mit dem der Elternbeirat, an der Spitze die beiden Vorsitzenden Claudia Federenko und Jessica Osojnicki, vor den Sommerferien über Flyer, Social Media und einem Bericht in unserer Zeitung ehrenamtliche Schülerlotsen gesucht hat, hat Früchte getragen. „Rund 20 Freiwillige, darunter Eltern, Großeltern und auch Anwohner der Grundschule, haben sich gemeldet“, berichtet Federenko. Eigentlich bräuchte man noch ein paar mehr, um die beiden Schichten am Schulstart zwischen 7.30 und 8 Uhr und am Nachmittag am Schulende um 14.30 Uhr komplett zu besetzen.

Die zweistündige theoretische Schulung mit Ralf Drexelius ging kurz vor den Sommerferien über die Bühne. Am Mittwoch war jetzt Praxis angesagt. Gemeinsam mit dem Hauptkommissar, Bürgermeister Dominik Stadler und Schulleiterin Silke Schulz-Mandl liefen die angehenden Verkehrshelfer drei Standorte ab, die als besonders kritisch für die Schulkinder festgestellt wurden, und übten das in der Theorie gelernte vor Ort.

Neben den beiden Zebrastreifen an der Schlossapotheke und am Grünewaldparkplatz ist vor allem die Martin-Luther-Straße direkt vor der Grundschule, dem Kindergarten und dem Oberstufengymnasium ein Schwerpunkt der Aktion.

Dass hier regelmäßig zu Schulbeginn und bei Schulschluss Verkehrschaos herrscht, ist seit vielen Jahren Thema in der Stadt. Dort scheint Drexelius auch besonders alarmiert. Denn auf der schmalen Straße begegnen sich jede Menge Autos, darunter viele Elterntaxis und motorisierte Gymnasiasten, Kinder auf dem Rad oder zu Fuß, und weil an diesem Tag vor dem Oberstufengymnasium auch noch eine Baustelle ist zudem einige schwere Laster. Die Kinder – mit oder ohne Elternbegleitung – kreuzen die teils unübersichtliche Straße an verschiedenen Stellen, was die Sache nicht besser macht.

Insgesamt 20 Verkehrshelfer haben sich nach dem Aufruf des Elternbeirates in Babenhausen gemeldet. © Grimm

Die beiden Verkehrshelfer – jeder Standort muss mit zwei Leuten besetzt sein – scheinen auf verlorenem Posten zu stehen. „Hier vor der Schule muss auf jeden Fall der Schwerpunkt der Einsätze sein“, kommentiert Drexelius die unübersichtliche Situation. „Und heute ist noch schönes Wetter. Was meinen Sie, was hier bei schlechtem Wetter oder Dunkelheit los ist. Da werden noch mehr Kinder mit dem Auto gebracht“, wirft Schulleiterin Schulz-Mandl ein und richtet ihren wiederholten Appell an die Eltern, ihre Kinder zu Fuß zu begleiten oder beispielsweise auf dem Stadthallenparkplatz rauszulassen, von wo ein kurzer ungefährlicher Fußweg zur Grundschule führt. Dass die Eltern gerade mit den Abc-Schützen den Schulweg am Anfang gemeinsam laufen und ihnen die Verkehrsregeln vermitteln, hält Drexelius für mehr als sinnvoll. Denn wer nicht mit dem Auto gebracht wird, lerne auch seine Umgebung besser kennen.

Um die Situation in der Martin-Luther-Straße zu verbessern, wäre es schon hilfreich, wenn die Kinder alle an der gleichen Stelle – nämlich direkt vor der Schule am Posten der Verkehrshelfer – die Straße überqueren, so ein Resümee der Beteiligten an diesem Vormittag. Das soll den Grundschülern jetzt klassenweise ganz anschaulich vor Ort vermittelt werden.

Für die ersten drei Wochen dieses Schuljahres hat Claudia Federenko die jeweils sechs Helfer pro Schulbeginn schon eingeteilt. Für die Nachmittagsschicht sei es schwierig, genug Leute zu finden. Auch nach den Herbstferien, wenn es wegen der Zeitumstellung morgens dunkler ist, wollen die Babenhäuser „Gelbwesten“ noch einmal ihre Posten beziehen. „Das bewirkt schon was in den Köpfen der Autofahrer, wenn sie drei Wochen am Stück, jeden Tag die Verkehrshelfer sehen“, ist sich der Polizeibeamte sicher. Und selbstverständlich ist ihr verantwortungsvoller Einsatz, für den sie auf der Straße auch Lob von anderen Eltern erfahren, nicht. Nach Aussage von Drexelius gibt es im ganzen Landkreis Darmstadt-Dieburg lediglich in Habitzheim Verkehrshelfer, die den Schulweg sichern. Und dort schon seit sechs Jahren.

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann sich in der Schule im Kirchgarten melden. Hauptkommissar Drexelius würde auch noch mal eine Schulung durchführen. (Petra Grimm)