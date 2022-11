Babenhausen: Kind (9) von Auto angefahren – und überrollt

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Eine 52-Jährige überfahrt in Babenhausen einen 9 Jahre alten Jungen. Das Kind war in Begleitung seiner Mutter und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Babenhausen – In Babenhausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) ist es am Samstag (19. November) gegen 16 Uhr in der Straße „Am Obereichen“ im Bereich eines Supermarkts zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kind gekommen, teilte die Polizei am Samstag mit.

9-jähriger Junge in Babenhausen von Auto überfahren

Eine 52 Jahre alte Autofahrerin aus Babenhausen hat demnach den Parkplatz des Supermarkts über den Fuß- und Radweg in Richtung „Am Obereichen“ verlassen, anstatt die Zufahrt zu nutzen. Ein 9-jähriger Junge habe dort auf dem Gehweg gestanden und mit seiner Mutter die Straße überqueren wollen. Die Autofahrerin hat ihn der Polizei zufolge von hinten angefahren und teilweise überrollt. Der Junge habe mithilfe seiner Mutter und der Fahrerin unter dem Auto hervorgeholt werden können.

Er ist durchweg ansprechbar gewesen und nicht lebensgefährlich verletzt worden, hieß es. Nach der Behandlung vor Ort sei er vom Rettungswagen in Begleitung seiner Mutter in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert worden. (cas)

Bei einem Unfall am Freitag (18. November) in Otzberg (Darmstadt-Dieburg) wurden drei Personen verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.