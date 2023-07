Vom Leben in der Amtsgasse in Babenhausen

Symbolische 15 000 Euro-Übergabe: (von links) Jutta Nothacker, Geschäftsführerin der Flughafenstiftung, Staatsminister Axel Wintermeyer, HGV-Vorsitzender Georg Wittenberger und Erster Stadtrat Reinhard Rupprecht. © zeta

Mit 15.000 Euro unterstützt die Stiftung „Flughafen Frankfurt/Main für die Region“ das Projekt „Erinnerungsort Amtsgasse“ des Heimat- und Geschichtsvereins Babenhausen.

Babenhausen – In das Territorialmuseum in der Amtsgasse haben schon einige hochrangige Politiker den Weg gefunden. Üblicherweise sind sie nicht nur mit viel Lob und Anerkennung für die Arbeit der Ehrenamtlichen vor Ort ausgestattet, sondern meist haben sie auch eine finanzielle Zuwendung dabei. So war auch Axel Wintermeyer, Chef der Hessischen Staatskanzlei, zu seinem Besuch nicht mit leeren Händen gekommen. Sein Gastgeschenk fiel sogar besonders üppig aus, denn auf dem symbolischen Scheck, den Georg Wittenberger vom Heimat- und Geschichtsverein aus den Händen des Staatsministers entgegennehmen konnte, stand die Zahl 15 000.

Mit diesem Betrag ist nun die zur Finanzierung des Projekts „Erinnerungsort Amtsgasse“ gesichert. 22 500 Euro sind kalkuliert, wovon der Heimat- und Geschichtsverein 2 000 Euro aus Eigenmitteln finanziert, die Stadt Babenhausen sich mit 1 000 Euro beteiligt und die Sparkassenstiftung Fördermittel in Höhe von 4 000 Euro hinzugibt. Wintermeyer war nun sowohl als Staatsminister als auch als Vorstandsmitglied der Stiftung „Flughafen Frankfurt für die Region“ nach Babenhausen gekommen.

Die Stiftung sei keine Stiftung des Flughafenbetreibers Fraport, wie meist angenommen werde, sagte Wintermeyer. Zweck der Stiftung sei es vielmehr, einen Teil der Dividende, die der Flughafen Frankfurt abwirft, an jene Städte und Gemeinden zurückzugeben, die auch vom Flughafenbetrieb auch negativ betroffen seien. In jenen Kommunen soll mit Stiftungsgeld Aktionen und Projekte finanziell unterstützt werden, die gesellschaftlichen Zusammenhalt und kulturelle Bildung fördern. Auch identitätsstiftende Projekte oder Einrichtungen erhalten Zuwendungen.

Identitätsstiftend ist das Vorhaben in Zusammenarbeit mit dem „Büro für Erinnerungskultur“ auf jeden Fall. Denn die Akteure vor Ort wollen die Babenhäuser Stadtgeschichte entlang der Amtsgasse erlebbar machen. Unter anderem soll das Leben von Bewohnerinnen und Bewohnern der vergangenen 500 Jahre in der Amtsgasse auf Tafeln und auch digital dargestellt werden. Doch nicht nur das Leben der einzelnen Personen soll aufgezeigt werden, sondern auch das sich über Jahrhunderte verändernde Zusammenleben in der Nachbarschaft.

Einst lebten Familien über viele Generationen im selben Haus, waren Veränderungen eher selten und vollzogen sich langsam oder durch äußere Einflüsse. Heute gebe es eine vergleichsweise starke Fluktuation, sagte Axel Wintermeyer. „Wir haben im Land eine Fluktuation von etwa zehn Prozent pro Jahr. Das heißt, statistisch wird die Bevölkerung alle zehn Jahre durch Wohnungswechsel, Zu- und Wegzüge, einmal komplett ausgetauscht.“

Die digitalen Hörstationen im Territorialmuseum demonstriert Christian Hahn (rechts) vom Büro für Erinnerungskultur Staatsminister Axel Wintermeyer. © zeta

Doch wer nicht weiß, wo er herkommt, könne auch nicht wissen, wo er hingeht. Umso wichtiger sei da die Arbeit von Vereinen wie jenem in Babenhausen.

Holger Köhn vom Büro für Erinnerungskultur skizzierte das neue Vorhaben, das an die Zeitzeugeninterviews anknüpft, die bereits seit 2017 mit Menschen aus Babenhausen geführt werden. 45 Interviews geben Einblicke in persönliche Erlebnisse und Erfahrungen der Bewohner. Was bisher im Stadtarchiv aufbewahrt werde, soll nun auch niedrigschwelliger zugänglich gemacht werden. „Außerdem möchten wir mit Babenhäuser Schulen ein medienpädagogisches Heimatprojekt gestalten“, sagte Köhn.

Zum „Erinnerungsort Amtsgasse“ gehörten die zahlreichen Gaststätten, in denen Menschen schöne Stunden verbrachten ebenso, wie die Tatsache, dass die NSDAP dort einmal ihr Büro hatte. „Mit dem Projekt wollen wir die Geschichte der Amtsgasse stärker in den öffentlichen Raum bringen und die stadthistorische Metamorphose einer der ältesten Gassen Babenhausens erfahrbar und erlebbar machen“, so Köhn. (zeta)