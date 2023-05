Weingärtchen in Babenhausen ein Erfolg

Teilen

Prost! Auf dem Marktplatz in Babenhausen kann nun jeden Donnerstagnachmittag angestoßen gewesen. © Grimm

Bis September lädt jeden Donnerstag das „Weingärtchen“ auf dem Marktplatz in Babenhausen zum Verweilen ein.

Babenhausen – Die Premiere war irgendwie auch ein Neustart. Das zeigte sich bei der Eröffnung des „Weingärtchens“ am Donnerstagnachmittag auf dem Marktplatz vor allem mit Blick auf die Gäste. Denn die meisten, die sich bei schönstem Frühsommerwetter im malerischen Ambiente der Altstadt an einem der Tische niedergelassen hatten, waren vor der Schließung des Wochenmarktes im Jahr 2019 Stammkunden am damaligen Weinstand. Rund um dessen Ausschank, der im Gegensatz zu den anderen Verkaufswägen bis zuletzt gut lief, hatte sich eine gesellige Runde etabliert, um gemeinsam einen Schoppen zu genießen.

Der Wochenmarkt mit inzwischen 13 Beschickern ist seit Sommer vergangenen Jahres jeden Donnerstag von 8 bis 14 Uhr auf dem für Händler und Kunden besser gelegenen Stadthallenparkplatz zu finden. Die Geselligkeit am Spätnachmittag bei einem Glas Wein war aber vermisst worden – und ist jetzt in Form des Weingärtchens auf den Marktplatz zurückgekehrt.

Die Stadtverwaltung, die die Sache managt, habe zum einen auf die Nachfrage aus der Bevölkerung reagiert, zum anderen habe die FDP-Fraktion 2022 einen Antrag für einen Feierabendmarkt eingebracht, dem ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung folgte, so Bürgermeister Dominik Stadler, der die drei Beschicker des Weingärtchens begrüßte.

„Ein Problem war das kleine Zeitfenster. Finde mal jemanden, der wegen vier Stunden herkommt und einen Stand aufbaut“, sagte Stadler. Eine Lösung wurde gefunden: Zwei der Beschicker – der Weinstand und der Bratwurst-Seppel – ziehen jetzt jeden Donnerstag nach dem Markt vom Stadthallenparkplatz auf den Marktplatz um und bauen dort noch mal auf. Das ist schon Stress für Monika Breid aus Hösbach, die für die edlen Tropfen zuständig ist. In ihrer rollenden Bar „MB Wein & Champagner“ hat sie auch die kleinen Tische und die Stühle fürs Gärtchen untergebracht.

Öffnungszeiten Das „Weingärtchen“ auf dem Marktplatz ist bis zum 7. September jeden Donnerstag von 15 bis 19 Uhr geöffnet.

Neben ihr und dem „Bratwurst Seppel“ Severin Mella mit seinem Imbisswagen sind die Geschwister Nicole, David und Sebastian Frohmader, die in Großostheim in dritter Generation einen Biohof betreiben, mit saisonalem Gemüse ganz neu in Babenhausen vor Ort. Im Moment bieten sie Erdbeeren und Spargel an, die auf ihren Feldern in Harreshausen wachsen. Kürzere Wege für Obst und Gemüse kann es kaum geben.

Kürzere, aber auch längere Wege haben die ersten Besucher auf sich genommen, wobei sogar das aus Obertshausen mit Fahrrädern angereiste Ehepaar Gerdi und Wolfgang Zoll Stammpublikum ist. „Wir waren früher, als hier noch der Wochenmarkt war, fast jeden Donnerstag dabei, haben uns an die langen Tische dazu gesetzt und immer wohl gefühlt“, erzählten die beiden, erfreut, dass ihr Ausflugsziel jetzt wiederbelebt ist. „Wir haben es heute in der Offenbach-Post gelesen und sind spontan hergefahren. Beim nächsten Mal bringen wir noch Freunde mit.“

Freuen sich auf den Start des Weingärtchens: (von links) Monika Breid, die Wein und Champagner ausschenkt, der „Bratwurst Seppel“ Severin Mella, Michael Spiehl (Stadt), die Geschwister David und Nicole Frohmader, die Erdbeeren und Spargel anbieten, Bürgermeister Dominik Stadler, Lara Kresz (Stadt) und Joachim Ewert (Kirche). © Grimm

Babenhäuser und Hergershäuser Stammgäste fanden sich auch ein. „Größere Tische wären besser. Früher waren es Bierzeltgarnituren. Da war mehr Platz“, sagte eine Besucherin mit Blick auf die gegen 16 Uhr fast voll besetzten Stühle. Und auch um die Stehtische gab es nur noch wenig Platz. Für Ernst Mosen war der Markt früher eine „Pflichtveranstaltung“: „Hier trifft man Leute, die man sonst nie trifft. So ein Treffpunkt trägt ja auch zur Innenstadtbelebung bei.“

Erfreut zeigten sich Michael Spiehl und Lara Kresz von der verantwortlichen Abteilung „Jugend, Sport und Kultur“, als Joachim Ewert von der evangelischen Kirchengemeinde vorbeikam, um anlässlich des Weingärtchens die Stadtkirche für Besucher zu öffnen. „Das machen wir jetzt wieder jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr“, sagte Ewert. (Petra Grimm)