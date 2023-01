Arztpraxis in Babenhausen schließt – andere nimmt Betrieb auf

Von: Norman Körtge

Während ein Ärzte-Ehepaar in Babenhausen eine Hausarztpraxis eröffnet, schließt eine andere Praxis die Türen.

Babenhausen/Langstadt - Kein Patientenstopp – das haben sich Maximilian und Myriam Welbers zumindest vorerst vorgenommen. Pünktlich zum Start des neuen Jahres hat das Ehepaar seine Hausarztpraxis in der Markstraße 1 Langstadt in Babenhausen eröffnet. Monatelang glich das bereits vor knapp fünf Jahren bezogene Wohnhaus am Feldrand in Richtung Kleestadt einer Baustelle. Seit Wochenbeginn sind nun bereits etliche Dutzend Patienten in die im ersten Stock entstandene Praxis geströmt.

„Aktuell wollen wir keinen Patientenstopp machen, da wir um die Not der Patienten wissen. Viele Kollegen nehmen beispielsweise keine Neupatienten mehr auf. Das wollen wir eigentlich nicht“, berichtet Myriam Welbers. Allerdings könne das Engagement der Welbers dazu führen, dass längere Wartezeiten – entweder in der Praxis oder für Kontrolltermine – akzeptiert werden müssen

Im Sommer schlossen Myriam und Maximilian Welbers noch eine Tür zu einer Praxis-Baustelle auf. Er praktizierte damals noch im Schaafheimer Ärztezentrum Schaaz. © zeta

In der neuen Hausarztpraxis in Babenhausen gibt noch einiges zu tun

Montag- und Donnerstagvormittag, jeweils von 8 bis 11 Uhr, soll dauerhaft eine offene Sprechstunde angeboten werden, in der Patienten keine Termine benötigen. „Momentan haben wir ziemlich viele Patienten, die sich anmelden möchten, sodass es passieren kann, dass man telefonisch nicht gut durchkommt“, hat Myriam Welbers bereits feststellen müssen. Dann könnten die Patienten zunächst einmal auch zu den anderen Sprechzeiten einfach vorbeikommen.

Auch wenn die ärztliche Versorgung im Babenhäuser Stadtteil damit angelaufen ist, muss im Hintergrund erst noch einiges in Gang gebracht werden. „Es wird in den nächsten Tagen hoffentlich noch eine zweite Rufnummer freigeschaltet, unter der ein elektronischer Telefonassistent Rezept-Wünsche, Termine et cetera entgegennimmt“, sagt Myriam Welbers. Wenn alles funktioniert, könnten Patienten dann zum Beispiel auch mit einer SMS aufs Handy informiert werden, wenn ein Rezept abholbereit ist. Außerdem hofft die Ärztin, dass noch im Januar die Internetseite online gehen kann, über die dann auch Rezepte, Überweisungen und Termine bereitgestellt, beziehungsweise gebucht werden können.

Rein baulich warten die Welbers auch noch auf die Inbetriebnahme des Außenaufzuges, um vor allem älteren Patienten das Treppensteigen zu ersparen. „Wir hoffen darauf, dass er bis Mitte Januar endlich einsatzbereit ist“, so Welbers.

Öffnungszeiten und Kontakt Die Öffnungszeiten der Hausarztpraxis Welbers, Markstraße 1 in Langstadt: montags und dienstags von 8 bis 11 Uhr und 14 von 17 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11 Uhr und von 16 bis 19 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr. Die Praxis ist derzeit unter Telefon 06073 7406617 erreichbar. Wenn alles klappt, soll noch im Januar die Internetseite gehen. (nkö)

Babenhausen: Hausarztpraxis Siegle in Babenhausen schließt

Während die Langstädter nun nach Jahrzehnten wieder einen Hausarzt im Ort haben, müssen sich viele Babenhäuser einen neuen suchen. Denn die Praxis von Dr. Sorina Siegle in der Ludwigstraße schließt Ende März ihre Pforten. Zumindest als Hausarztpraxis. „Dieser Schritt ist notwendig, damit ich mich zukünftig auf die Psychiatrie konzentrieren kann“, schreibt die Fachärztin für Allgemeinmedizin, Psychiatrie und Psychotherapie auf ihrer Homepage. „Bitte suchen Sie sich bis zum 31. März 2023 einen neuen Hausarzt und holen Sie sich bis zu diesem Zeitpunkt (falls gewünscht) Ihre Patientenakte in der Praxis ab“, ist dort weiter zu lesen.

Wie angespannt die Hausarztsituation in der Stadt ist, hatte Bürgermeister Dominik Stadler (unabhängig) im Sommer erklärt. Seinerzeit – also vor der Welbers-Eröffnung und ohne das Wissen der Siegle-Schließung – lag der ärztliche Versorgungsgrad bei lediglich 60 Prozent. Und mit dem neuen Stadtquartier Kaisergärten dürften noch Hunderte Neubürger hinzukommen. (Norman Körtge)

