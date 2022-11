Westring in Babenhausen sicherer queren können

Von: Norman Körtge

Teilen

In der Kreuzung zwischen Ziegelhüttenstraße und Westring in Babenhausen ist eine sogenannte Querungshilfe gebaut worden. © Körtge

Die grundhafte Sanierung der Ziegelhüttenstraße in Babenhausen schreitet weiter voran. Zu den Neuerungen gehört ein Bauwerk in der Kreuzung mit dem Westring.

Babenhausen - Bereits seit dem Sommer 2021 ist die gut 700 Meter lange Haupterschließungsstraße für das Wohngebiet Erloch und das Gewerbegebiet „In den Steinäckern“ für den Durchgangsverkehr gesperrt. Mittlerweile hat sich das Baugeschehen in den Abschnitt zwischen den Kreuzungen mit dem Westring und der Amtsgasse verlagert.Für Nachfragen in den Ausschüssen sorgte nun eine neu gebaute Verkehrsinsel, die im Westring entstanden ist. Wie die Stadtverwaltung dazu schließlich mitteilen konnte, handelt es sich um eine sogenannte Querungshilfe für Fußgänger, da an dieser Stelle der Westring im Kreuzungsbereich recht breit sei.

Die Querungshilfe passt in das finanziell geförderte Konzept der Ziegelhüttenstraße, das mehr Rücksicht auf Passanten nehmen soll. Dazu gehört auch, dass die Gehwege eine Mindestbreite von zwei Metern haben. Dadurch fließen 675 000 Euro an Fördermitteln in die Stadtkasse. Die Kosten für das Gesamtbauvorhaben belaufen sich auf knapp fünf Millionen Euro. Die Bürger werden über wiederkehrende Straßenbaubeiträge zur Kasse gebeten.

Der fußgänger-freundliche Umbau auf Höhe der TVB-Halle hatte Anfang des Jahres für Diskussionen gesorgt. Sowohl Lokalpolitiker als auch Gewerbetreibende kritisierten die dortige Verengung der Fahrbahn und sprachen von einer „Verschlimmerung“ der Verkehrssituation in der Kernstadt. (nkö)