„Wilder Müll“ wird in Babenhausen zu Kunst

In einem dreitägigen Workshop der Kinder- und Jugendförderung Babenhausen ist aus „wildem Müll“ Kunst geworden, Gezeigt wird sie beim Weihnachtsmarkt.

Babenhausen - Aufgeregt berichteten die Kinder von ihren Fundstücken. „Wir haben eine Computermaus und eine Pfanne ohne Griff entdeckt“, erzählte die neunjährige Polly. „Eine Deoflasche, die noch voll war, und ein Stecker“, sind dem siebenjährigen Anton von der Müllsammelaktion in Erinnerung geblieben. Teller, eine Vase, jede Menge Plastikflaschen, Drähte, Styroporreste, Flaschendeckel und Batterien, ein einzelner Kinderschuh und vieles mehr gehörten zur Ausbeute der Kindergruppe, die sich mit Lara Kresz von der städtischen Kinder- und Jugendförderung an Containerplätzen im Stadtgebiet, in Harreshausen und am Bahnhof nach wildem Müll gebückt hatte.

Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlug der dreitägige Workshop, zu dem die Jugendförderung und der Fotograf Reinhold Blaha vom „Team Matrixer“ am Wochenende eingeladen hatten: Die Kinder wurden für das Thema wilder Müll sensibilisiert und betätigten sich handwerklich-kreativ. Denn nach der zweistündigen Sammelaktion am Freitag kamen die Kinder und der Fotograf am Samstag im Jugendzentrum zusammen, um aus den gereinigten Fundstücken etwas zu basteln. Auch die FSJlerin Laura Szadzik unterstützte das Upcycling, bei dem wahre Kunststücke entstanden. Die große Vielfalt der gefundenen Dinge und vielleicht, weil sie kaputt und unvollständig waren, schien die Kreativität besonders anzufachen. Mit Freude, aber auch Konzentration gingen die Kinder zu Werke. Aus der stillosen Pfanne etwa bauten Polly und Gabi mit Liebe zum Detail einen Plattenspieler und aus einem Barbiekleid und einem Puppenkopf erschufen die beiden Mädchen eine Frau, umgeben von einem rosa Wohnzimmer. Bei den Jungs waren selbst gebaute Roboter in allen Variationen und zauberhafte Tiere hoch im Kurs. Die Heißklebepistole war neben geschickten Fingern das wichtigste Werkzeug.

„Eigentlich wollte ich nur einen nachdenklichen Mann bauen. Dann kam mir die Idee, ihn vor ein Schachbrett zu setzen“, erklärte der zwölfjährige Luke sein filigranes Kunstobjekt.

Am Sonntag, dem dritten Projekttag, setzten die Kinder ihre Werke mit dem Fotografen, der auch die Idee für diesen Workshop hatte, in Szene, um sie abzulichten. Eine doppelte kreative Aufwertung des gesammelten Mülls. Sowohl die Kunstwerke als auch die Fotografien werden beim Weihnachtsmarkt des DRK am ersten Adventswochenende bei der Hobbykünstlerausstellung in der Stadtmühle präsentiert.

Unterstützt wurde der Workshop durch Fördergelder der Aschaffenburger Stiftung „Natur, Mensch, Kultur“. Beworben hatte sich die städtische Kinder- und Jugendförderung mit einem Paket von drei Projekten, die alle den Nachhaltigkeitsgedanken ins Zentrum stellen.

Zum einen mit dem kürzlich organisierten Gewässerworkshop, bei dem Proben genommen und kleine Renaturierungsaktionen ausgeführt wurden. Außerdem mit dem kreativen Müll-Workshop. „Das dritte Projekt steht noch aus. Da werden wir eventuell einen Bauernhof besuchen“, sagte Lara Kresz, erfreut über den Zuschlag der Stiftung. Mit der Förderung habe man Bücher und Spiele zum Thema Nachhaltigkeit besorgt und könne die an den Projekten beteiligten Referenten bezahlen. (Petra Grimm)