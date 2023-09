Familientag im Freibad Babenhausen

Ein letzter Sprung ins Wasser des Babenhäuser Schwimmbads, bevor die Badesaison 2023 zu Ende gegangen ist. Beim Familientag des Fördervereins und der Schwimmabteilung des Turnvereins zeigten sich alle Beteiligten zufrieden über die Zusammenarbeit mit den neuen Betreibern der Firma Heba. Der Posaunenchor aus Langstadt spielte derweil auf dem Deck des Kiosk-Schiffs „Jenny“. © Grimm

Familientag von Förderverein und Turnverein zum Saisonabschluss im Babenhäuser Freibad.

Babenhausen - Die Erleichterung, dass für diese Saison neue Betreiber für das Freibad gefunden werden konnten und so der Badespaß nach dem Ende der Zusammenarbeit des Bäderservice Kahl mit der Stadt im vergangenen Sommer nahtlos weitergehen konnte, war am Samstag in vielen Gesprächen zu spüren. Der Förderverein des Schwimmbads und die Schwimmabteilung des Turnvereins Babenhausen (TVB) hatten zum Familiennachmittag geladen, einen Tag bevor das Bad für diesen Sommer endgültig seine Pforten schloss.

Gemanagt wird die Anlage jetzt von der Firma Heba und ihren drei gleichberechtigten Gesellschaftern Bertram Herbert, Sebastian Bauer und Rainer Funck. Sie haben nach der 30 Jahre dauernden Ära Kahl das Ruder übernommen. Das Aufsichtspersonal stellt ein externer Dienstleister.

Kurt Schäfer, der Vorsitzende des knapp 300 Mitglieder zählenden Fördervereins ist zufrieden mit der neuen Situation: „Es läuft gut. Am Anfang hat es ein bisschen geruckelt, aber das ist doch ganz normal. Man muss den Leuten auch Zeit geben, sich einzuarbeiten“, sagte er. Nicht nur bei den beiden vom Förderverein organisierten Abendschwimmveranstaltungen mit Live-Musik hätte es Unterstützung vonseiten der neuen Betreiber gegeben. „Der Kontakt ist gut“, so Schäfer.

Vereine am Programm beteiligt

Am Programm des inzwischen sechsten Familiennachmittags beteiligte sich wieder die örtliche DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft), die über ihre Arbeit informierte und einen Spaßparcours aufgebaut hatte, der mit Flossen an den Füßen zu bewältigen war. Außerdem spielte der Posaunenchor aus Langstadt auf dem Deck der „Jenny“. Die Besucherresonanz war allerdings eher schwach, obwohl das Wetter mitspielte. In früheren Jahren gab es auch mehr Programm beim Familientag, der Tauchclub aus Dieburg etwa lud zum Schnuppertauchen ein. „Da gab es in diesem Jahr Terminüberschneidungen. Im letzten Sommer hatte die DLRG zeitgleich zu unserem Fest eine eigene Veranstaltung. Vielleicht müssen wir unseren Termin in Zukunft verlegen“, so der Vorsitzende des Fördervereins, der das gepflegte Bad nicht nur durch Veranstaltungen, sondern auch durch Anschaffungen noch attraktiver macht. So wurden in diesem Jahr ein großer Sonnenschirm und weitere zwölf Pfandliegestühle finanziert.

Eingeleitet wurde der Tag im Freibad durch die große Schwimmabzeichenaktion der TVB-Schwimmabteilung, die am Vormittag jede Menge Abzeichen – vom Seepferdchen bis zum Leistungsschwimmabzeichen – abnahm.

44 Schwimmabzeichen verliehen

Der Andrang dafür war wieder enorm. „44 Kinder und Jugendliche haben ein Abzeichen gemacht. Sie kamen nicht nur aus Babenhausen, sondern beispielsweise auch aus Schaafheim, Groß-Umstadt, Dieburg, Großost-heim und Aschaffenburg“, sagte Uli Spatar, der Leiter der TVB-Schimmabteilung, die mit 23 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern am Start war. Das Angebot, im Babenhäuser Freibad beim TVB ein Abzeichen zu machen, habe sich über die Jahre etabliert und werde dankbar angenommen. „Unser Ziel bei dieser Aktion ist auch, auf das Freibad aufmerksam zu machen und die Leute wieder ins Wasser zu bringen“, sagte Spatar, der für seine Anfängerschwimmkurse rund 50 Kinder aus der ganzen Umgebung auf der Warteliste hat. Auch er zeigte sich froh, dass es in Babenhausen im Freibad weitergeht. Hier findet im Sommer sowohl das Wettkampftraining des TVB als auch die diversen Schwimmkurse statt.

Die werden auch für Erwachsene angeboten. „Wir stellen uns mit diesen Kursen einer gesellschaftlichen Herausforderung“, so Spatar, der in Kooperation mit dem Förderverein vor den Sommerferien einen ganz besonderen Anfängerschwimmkurs durchführte. Der Förderverein nutzte eine großzügige Spende der Emmaus-Gemeinde zur Finanzierung eines Schwimmkurses für sozial benachteiligte Kinder und Kinder mit Migrationshintergrund. Zehn Grundschüler zwischen sieben und zehn Jahren lernten so in einem zehnstündigen TVB-Kurs das Schwimmen.

