Made in Babenhausen

Die Cellba-Puppen-Ausstellung in Babenhausen geht zum Altstadtfest in die zweite Runde. Die Macherin beklagt derweil mangelndes Engagement der Stadt.

Babenhausen – Ine Reichart, „Puppenmutter“ des Babenhäuser Heimat- und Geschichtsvereins, steckt mitten im Umbau für die zweite Staffel der Schau „100 Jahre Cellba-Puppen“ des Heimat- und Geschichtsvereins (HGV) im Territorialmuseum, die sie zum Altstadtfest am nächsten Wochenende, 9. und 10. September, eröffnet. Die Jubiläumsausstellung läuft bis zum 1. April 2024, doch es könnte der letzte öffentliche Auftritt von Reichart in Sachen Puppensammlung werden.

Reichart ist nämlich unzufrieden mit der aktuellen Situation: „Was ich ehrenamtlich mache, ist aufwendig. Ich mache es aber gerne und freue mich auch über die gute Resonanz aus der Bevölkerung. Trotzdem werde ich nicht mehr in dieser Art weitermachen, mit ständigem Chaos in viel zu engem Depot, wo man vieles kaum noch überblickt. Ich bin enttäuscht, dass sich die Stadtverwaltung auf unser Anliegen hin nicht bei uns gemeldet hat. Der HGV Babenhausen hatte signalisiert, dass wir dringend mehr Platz brauchen. Geeignete Räume dafür im Fachwerkanbau des Stadtarchivs stehen leer. Schließlich arbeite ich auch fürs Renommee der Stadt, deren Cellba-Puppenwerk das zweitgrößte im Deutschen Reich war – nach Schildkröt Mannheim. Ein Stück ureigene Babenhäuser Kultur- und Wirtschaftsgeschichte.“

Einst zweitgrößtes Puppenwerk im Deutschen Reich

Zum möglichen Rücktritt der ehemaligen Sprachenlehrerin als „Puppenmutter“ von über 500 Cellba-Exponaten sagt HGV-Vorsitzender Georg Wittenberger: „Für Frau Reichart als Puppenexpertin gibt es keinen Ersatz.“

Man sieht es nach wie vor, wie Reichart mit der einzigartigen Puppensammlung verwachsen ist. Die Seiten des nicht öffentlichen Kataloges zur Cellba (CELLuloid-BAbenhausen)-Produktion über Jahrzehnte hat sie aus Originaldokumenten der ehemaligen Firma zusammengetragen und erarbeitet und mit Anja Bernhardt digitalisiert und inventarisiert. Ständig bekommt sie wundervoll erhaltene und oft auch große Puppen aus Cellba-Produktion dazugeschenkt, sodass es sie vom Bestand her problemlos die Glasvitrinen zur zweiten Ausstellungsstaffel neu ausstatten kann.

Die wohl größte Celluloid-Puppe der Welt

Darunter sind, meist kunstvoll bekleidet, wahre Prachtstücke wie die Anfang der 50er-Jahre in Babenhausen produzierte Puppe Nr. 804 von 60 Zentimeter Größe mit weißem Kleid, Cinderella-Schuhen und ebenholzschwarzer Haar-Perücke. Reichart nennt diese Vorzeigepuppe „Schneewittchen“. Sie liegt zwar nicht im Glassarg, aber dafür in der Cellba-Originalschachtel.

Noch größer ist die ab den 30er-Jahren produzierte wahrscheinlich größte Celluloid-Puppe der Welt. Sie verbindet auf 70 Zentimetern den Charme einer Mädchen-Puppe mit dem rustikalen Outfit einer Handwerkerin, der das Fernglas nicht fehlt.

Nicht selten findet man auch Kunstwerke mit Echthaar, bei Celluloid-Produkten noch aufgeklebt wie bei späteren Nonflam-Puppen. Erst bei Puppen aus dem weichen Kunststoff Vinyl konnten Haare eingenäht werden. Dazu sind intensiv leuchtende oder schimmernde Cellba-Glasaugen Standard, dazu auch mal eine Sprechstimme: „Ich bin Gabi, ich bin müde.“ Sonnengebräunt, wie frisch aus dem Sommerurlaub gekommen, wirkt eine Puppe aus der Serie „Ferienkinder“, deren Haut mit Spritzpistole eingefärbt wurde. Allerdings besitzt sie trotz Größe 43 statt Echthaar die typisch geflochtene „Gretel-Frisur“ aus Celluloid.

Von Los Angeles nach Babenhausen

Dann zeigt Reichart ein Püppchen in folkloristischer Schwarzwald-Tracht mit Hut und roten Bommeln, die „nackt“ aus Babenhausen an die Fremdfirma Stoll ging, um sie dort kunstvoll einzukleiden. Dann brachte sie Cellba auf den Markt.

Wert legt die Puppen-Expertin auch auf handliche kleine Puppen wie Artikel-Nr. 881 der Cellba-Produktion, nur siebeneinhalb Zentimeter groß und für kleinere Kinder besonders gut zu handhaben. Neu ausgestellt ist auch eine Jungen-Puppen samt Sepplhose, zu der Reichart berichtet: „Die Besitzerin spielte mit ihr in Darmstadt, dann wanderte die Puppe nach Los-Angeles aus zu deren Kindern. Nun ist sie in die Heimat zurückgekehrt, an den Ort ihrer Entstehung.“

Tatsache ist, dass die meisten dieser anziehenden Puppen für leuchtende Augen und Glücksgefühle sorgten. Von welchem modernen Spielzeug kann man das noch sagen ...

100 Jahre Cellba-Puppen, 2. Staffel im Territorialmuseum, Amtsgasse 32, ab 9. September bis 1. April 2024, donnerstags 14 bis 17, samstags 15 bis 17 und sonntags 14 bis 17 Uhr.

Ausgespielt: „Puppenmutter Ine Reichart, hier mit der Cellba-Puppe „Schneewittchen“ will wegen der beengten Verhältnisse im Depot nicht mehr weitermachen. Im zweiten Teil der Ausstellung ist auch die mit 70 Zentimetern wahrscheinlich größte Celluloid-Puppe der Welt zu sehen. © Gries, Reinhold