Rettungskräfte wollen betrunkenem Mann helfen – plötzlich greift er an

Widerstand gegen Polizisten

Als sie einem Betrunkenen helfen wollen, greift dieser die Rettungssanitäter an. Die herbeigerufenen Polizisten können ihn nur mit Mühe bändigen.

Babenhausen – Am vergangenen Samstagabend (18. Februar) kam es gegen 20.45 Uhr in der Fahrstraße in Babenhausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) zu einem Angriff auf zwei Rettungssanitäter durch einen stark alkoholisierten 29-Jährigen. Als die zuvor alarmierten Rettungskräfte versuchten, dem Mann zu helfen, lehnte dieser die Hilfe ab und schlug nach Polizeiangaben den Sanitätern jeweils einmal ins Gesicht.

Als die daraufhin hinzugerufenen Polizisten die Personalien des Betrunkenen aufnehmen wollten und diesen nach Ausweisdokumenten durchsuchten, wehrte sich der Mann erneut. Im Zuge des Gerangels ging dieser mit den beiden Beamten zu Boden. Im Anschluss versuchte der stark Alkoholisierte erfolglos, mehrfach nach den Polizisten zu schlagen.

Betrunkener Mann wird von Polizei in Gewahrsam genommen und angezeigt

Den Beamten gelang es, den renitenten Mann schließlich vorläufig festzunehmen und für eine Blutentnahme auf die Polizeistation mitzunehmen. Zur Ausnüchterung musste er dort den Rest der Nacht in Gewahrsam verbringen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,92 Promille. Die beiden Sanitäter, die Beamten und auch der 29-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Deshalb wird dieser sich nun strafrechtlich verantworten müssen. (Niklas Müller)

