Bombe in Weiterstadt wird entschärft: Züge fallen aus – Bundesstraßen gesperrt

Von: Annette Schlegl

Teilen

In Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) soll am Mittwoch eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Der EInsatz hat große Auswirkungen auf den Verkehr.

Update vom Mittwoch, 22. März, 7.24 Uhr: In Weiterstadt steht für zahlreiche Menschen ab 8 Uhr die Evakuierung bevor. Nach dem Fund einer Fliegerbombe am Montag (20. März) soll der 500 Kilogramm schwere Blindgänger am Mittwoch (22. März) entschärft werden. Wie die Polizei Südhessen mitteilt, müssen auch Bewohner des Darmstädter Stadtteils Waldsiedlung ihre Häuser verlassen.

Die Entschärfung, voraussichtlich zwischen 12 und 14 Uhr, hat auch Einfluss auf den Zugverkehr. „Ab dem Vormittag (die S-Bahnen sind ab voraussichtlich 10:45 Uhr betroffen) ist die Bahnstrecke bei Weiterstadt gesperrt. Die S3 endet in Darmstadt-Arheilgen, ersatzweise fahren Busse zwischen Darmstadt-Arheilgen Bahnhof und Darmstadt Hauptbahnhof“, teilte der RMV mit. Bei der Deutschen Bahn enden und beginnen der RE60 und die RB67/68 aus Richtung Mannheim im Hauptbahnhof Darmstadt.

Bombenentschärfung in Weiterstadt: Verkehr massiv beeinträchtigt

Zudem werden die Bundesstraße 3 und 42 sowie die Bahnstrecken zwischen Darmstadt und Wiesbaden sowie zwischen Darmstadt und Frankfurt für den Verkehr gesperrt. Laut Landkreis kommt es vor allem im Stadtteil Riedbahn dabei zu „erheblichen Beeinträchtigungen“. Auf der A5 werden die Autobahnabfahrten in Richtung Darmstadt und Gewerbegebiete Weiterstadt gesperrt

Für die großen Einkaufszentren im Industriegebiet Nord (Loop 5, Decathlon und Media Markt) besteht ein Betretungsverbot. Das Weiterstädter Rathaus ist nicht mehr zugänglich, genauso wenig wie der Bürokomplex X-Towers gegenüber dem Loop 5.

Bombe in Weiterstadt: Entschärfung erst am Mittwoch (22. März)

Update vom Dienstag, 21. März, 17.20 Uhr: Wie das Polizeipräsidium Südhessen jetzt mitteilte, werden am Mittwoch (23. März), dem Tag der Bombenentschärfung, alle Bewohner im Umkreis von 1000 Metern um den Fundort der Bombe evakuiert.

Außerdem kann es aufgrund des Einsatzes zu Sperrungen und Beeinträchtigungen in Weiterstadt kommen. Auf ihrem Twitterkanal wird die Polizei Südhessen alle weiteren wichtigen Infos zur Entschärfung teilen.

Bombe in Weiterstadt gefunden: Entschärfung wohl erst am Mittwoch

Update vom Dienstag, 21. März, 8.48 Uhr: Die Entschärfung der am Montag gefundenen Weltkriegsbombe in Weiterstadt erfolge wahrscheinlich am Mittwoch (22. März) Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagmorgen gegenüber der dpa mit. Eine Entschärfung am Dienstag sei indes nicht ganz ausgeschlossen, hieß es.

Der Fundort der Bombe liegt unmittelbar am Werksgelände von Evonik nahe der Stadtgrenze von Darmstadt.

Auf dem Gelände der Firma Röhm in Weiterstadt ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. © Chris Lorenz/5vision.news

Bombe in Weiterstadt gefunden: Krisenstab tritt zusammen

Erstmeldung vom Montag, 20. März, 20.51 Uhr: Am frühen Montagabend (20. März) wurde in Weiterstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) auf dem Werksgelände der Firma Röhm, einem Plexiglashersteller, eine Bombe gefunden. Der Fundort liegt an der Riedbahnstraße, unmittelbar an das Werksgelände des Unternehmens Evonik angrenzend, und unweit der Stadtgrenze von Darmstadt.

Der Kampfmittelräumdienst war in den Abendstunden mit dem Brand- und Katastrophenschutz des Kreises Darmstadt-Dieburg, Vertretern der Städte Weiterstadt und Darmstadt, der Berufsfeuerwehr Darmstadt und den Werksfeuerwehren vor Ort, um mit dem Kampfmittelräumdienst über das weitere Vorgehen zu beraten.

In Weiterstadt wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. (Symbolfoto) © Martin Dziadek/Imago

Bombe in Weiterstadt gefunden: Krisenstab tritt zusammen

Wie die Kreispressestelle am Abend mitteilte, wird die Bombe am Montag nicht mehr gesprengt. Der Krisenstab trete am Dienstag (21. März) wieder zusammen und werde gegen Mittag Näheres zur Bombe und zu möglichen Evakuierungen für die Bürger und Bürgerinnen bekannt geben. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aktuell nicht, „der Verkehr darf rollen“, so Matti Merker von der Kreispressestelle. (Annette Schlegl)

Ein Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi führte in Darmstadt zuletzt zu Einschränkungen.