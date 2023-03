Brand im Krankenhaus Groß-Umstadt: Pfleger schreitet ein

Von: Sebastian Richter

In den Kreiskliniken Groß-Umstadt brennt es. Eine Pflegekraft kann ein Ausbreiten der Flammen verhindern, dennoch werden drei Menschen verletzt.

Groß-Umstadt – Feuer in den Kreiskliniken Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) am Samstagabend (25. März): Wie die Kliniken selbst auf Facebook mitteilten, sei in einem Patientenzimmer der Psychiatrie ein Brand ausgebrochen. Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Die Feuerwehr wurde gegen 20 Uhr zu dem Brand alarmiert, heißt es von der Feuerwehr. Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte eilte unter Vollalarm und Sirene zu den Kreiskliniken in Groß-Umstadt. Eine Pflegekraft sei noch zügig eingeschritten, nachdem das Feuer bemerkt wurde. Dadruch konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindern werden, wie die Polizei Südhessen bestätigt.

In den Kreiskliniken Groß-Umstadt ist ein Feuer ausgebrochen. © 5Vision.news

Feuer in Kreiskliniken Groß-Umstadt: Drei Menschen verletzt

Dennoch zogen sich ein Patient und zwei Pflegekräfte eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Für die Klinik oder die Bevölkerung habe es zu keinem Zeitpunkt eine größere Gefahr gegeben, erklärte die Feuerwehr.

Insgesamt waren neben den fünf Einsatzwagen der Feuerwehr noch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. Auch der Bürgermeister machte sich selbst ein Bild der Lage. Gegen 21.30 Uhr konnte die Feuerwehr den Einsatz als beendet erklären.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. © 5Vision.news

Brandursache unklar: Polizei ermittelt

Die Hintergründe des Brandes sind noch unklar. Auch zur Höhe des Schadens gibt es bisher keine Angaben. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei im Kreis Darmstadt-Dieburg hatte in letzter Zeit immer öfter mit Bränden in Groß-Umstadt zu tun. Ein Kellerverschlag, ein Mercedes, und ein Krankenfahrstuhl waren innerhalb kurzer Zeit in Brand geraten. Inzwischen gehen die Beamten von absichtlicher Brandstiftung aus. Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem aktuellen Brand in den Kreiskliniken gibt es allerdings keine. (spr)