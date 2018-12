Dornröschen als Exportschlager der Brüder-Grimm-Festspiele

Hanau - Die Brüder-Grimm-Festspiele werden zum Exportschlager. Die Geschichte von der Prinzessin, die mitsamt ihres Hofstaats in einen 100-jährigen Schlaf fällt, lieferte in der diesjährigen Saison die Vorlage für ein viel gelobtes Musical.

Die fantasievolle Adaption des Grimm-Märchens wird bald im Deutschen Theater in München zu sehen sein. Es ist nicht das erste Hanauer Gastspiel in einem renommierten Haus.

„Die Festspiele erfreuen sich nicht nur in der Region wachsender Beliebtheit, sondern entwickeln sich zum Exportschlager“, freut sich Oberbürgermeister Claus Kaminsky. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit 2017 mit dem Berliner Admiralspalast, wo die Inszenierung „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ gezeigt wurde, und der gefeierten Wiederaufnahme des preisgekrönten Musicals „Vom Fischer und seiner Frau“ 2018 am Deutschen Theater München wird es auch im kommenden Jahr wieder ein Gastspiel geben.

Hanau arbeitet daran, seinen Status als Geburtsstadt noch mehr in den Vordergrund zu rücken und touristisch zu nutzen. „Ein wichtiger Meilenstein ist dabei die Eröffnung des Grimms Märchenreich im Nordflügel von Schloss Philippsruhe“, so Kaminsky. Auch die Vermarktung der Festspiele soll dazu beitragen, Hanau bundesweit zu positionieren.

Für Intendant Frank-Lorenz Engel ist das Engagement in der bayerischen Landeshauptstadt eine doppelte Bestätigung. Allein schon das Interesse bestätige die hohe Qualität der Hanauer Inszenierungen. „Unsere Kooperation mit München in diesem Jahr war eine gelungene Premiere. Die Kritiken waren unglaublich positiv. Und offenbar ist es uns auch gelungen, das verwöhnte Publikum dort so zu begeistern, dass man auch das neue Musical aus Hanau zeigen will.“

Das Münchner Publikum darf sich auf ein Musical-Abenteuer freuen, das in Hanau Theater- und Märchenfans jeden Alters begeistert hat. Der Stoff war bereits in der 1. Auflage der Grimmschen Kinder- und Hausmärchen von 1812 enthalten.

Erzählt wird die Geschichte von dem Königspaar, das lange auf ein Kind warten muss. Als endlich eine Thronfolgerin geboren ist, soll das gebührend gefeiert werden. Doch eine der Feen wird nicht eingeladen und fühlt sich übergangen. Sie verflucht als ungebetener Gast die Prinzessin, die sich an ihrem 17. Geburtstag an einer Spindel stechen und tot umfallen soll. Die gute Fee Aurora kann den Fluch abmildern und so fallen die Prinzessin und das gesamte Schloss in einen tiefen Schlaf, der 100 Jahre währen soll. Auch wenn der König alles versucht, den Fluch abzuwenden, nimmt das Schicksal der Prinzessin seinen Lauf...

Die Inszenierung, die vom 17. bis 31. August kommenden Jahres in München für den guten Ruf der Festspiele und der Grimm-Stadt Hanau werben wird, besticht durch vieles: Temporeiche Musikstücke wechseln sich mit Balladen ab (Komposition: Marian Lux), Buch und Liedtexte (Wolfgang Adenberg) sind witzig und eingängig. Die musikalische Leitung hat Markus Syperek, für Choreographie zeichnet Bart de Clercq verantwortlich, Regie führt Alex Balga. Kostüme und Masken stammen von Ulla Röhrs und Wiebke Quenzel, deren Arbeit preisgekrönt ist. (cs)

Infos unter www.deutsches-theater.de