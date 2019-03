Festspiele hoffen auf Finanzspritze aus Berlin

Hanau – Die Brüder-Grimm-Festspiele gelten als kultureller Leuchtturm mit Wirkung weit über die Stadt hinaus. Für OB Claus Kaminsky sind sie gar ein „bundesweiter Imageträger für Hanau“. Doch in Berlin ist das noch nicht so recht angekommen. Das soll sich ändern.

Das Ziel lautet, Fördermittel des Bundes zu erhalten. Im Rathaus warben Kaminsky, der hiesige Bundestagsabgeordnete Dr. Sascha Raabe (SPD) und Intendant Frank-Lorenz Engel in einem Gespräch mit Martin Rabanus, Sprecher für Kultur und Medien der SPD-Bundestagsfraktion, für das „in Deutschland einmalige Kulturprojekt“ (Kaminsky) – und trafen auf offene Ohren.

Hanau null – Bad Hersfeld 300.000 Euro. So lautet aktuell das Ergebnis der Förderung vom Bund. Und auch in puncto Zuschuss durch das Land Hessen ist die Diskrepanz enorm: Hanau 55.000 Euro, Bad Hersfeld 770.000 Euro. Ein Zustand, der für die Hanauer Politiker nicht nachvollziehbar ist. Die „herausragende Qualität“ der Brüder-Grimm-Festspiele, so Raabe, werde durch zahlreiche Auszeichnungen dokumentiert. Intendant Engel hob die Einzigartigkeit des Festivals durch drei jährliche Uraufführungen mit den Dramatisierungen der Grimm-Stoffe, den Klassiker eines Grimm-Zeitgenossen, die Förderung junger Talente mit einem Jugendstück sowie Gastspiele in Berlin und München hervor. „Wir brauchen jeden Euro, um die Festspiele weiterentwickeln zu können“, so Kaminsky.

Der Bundestag hat 2019 zusätzliche Mittel für die Kultur- und Medienlandschaft von 114 Millionen Euro bereitgestellt. „Es gibt genügend Ansatzpunkte für eine Förderung durch den Bund. Die Brüder-Grimm-Festspiele sind weit über die Grenzen Hessens bekannt und beliebt, auch die Förderung junger Schauspieltalente wird in Hanau großgeschrieben“, so Rabanus. Ein dauerhafter Zuschuss sei aber erst mit dem Kulturetat 2020 denkbar. „Eventuell gibt es aber die Option einer einmaligen Investitionsförderung“, so der südhessische SPD-Politiker.

Investitionsbedarf sieht Intendant Frank-Lorenz Engel in vielen Bereichen: Das Equipment sei weitestgehend geliehen. Dringend benötige man Mittel für die Erneuerung der Probebühnen sowie für die Anmietung von Lagerhallen. Einem Großteil der handgefertigten Kostüme hätten die Motten den Garaus gemacht. (cs.)

