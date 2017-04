Brüder-Grimm-Festspiele starten mit Musical

Hanau - In 14 Tagen ist Auftakt für die diesjährigen Brüder-Grimm-Festspiele im Amphitheater. Von Dieter Kögel

Inszenierungen, die sich durch „außergewöhnliche Vielfalt“ auszeichnen, versprachen Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky und Intendant Frank-Lorenz Engel gestern bei der Vorstellung der Stücke und der diesjährigen Bühne. Musikalische und gesangliche Kostproben wurden bei der Präsentation vor Presse, Unterstützern und Sponsoren im Blauen Saal von Schloss Philippsruhe ebenso geboten wie Interviews mit Schauspielern, Regisseuren und Autoren der Stücke. Und die spielen in einem Bühnenbild, das sich zwar wie immer an allen Inszenierungen orientiert, aber dessen Gesicht sich nicht so grundlegend verändern wird wie aus der Vergangenheit gewohnt, erklärte Bühnenbildner Tobias Schunck. Die Holzstruktur der Konstruktion solle sichtbar bleiben, dekorative Andeutungen werden die jeweiligen Geschichten stützen, mit einer schrägen Ebene, einer Zugbrücke und mit „Bühnenwagen“ sollen dem bislang bekannten „Drehscheibenprinzip“ der Bühne neue Elemente hinzugefügt werden.

Inhaltlich stellen sich die Autoren nahezu durchgängig die Frage, wie die Protagonisten eigentlich zu dem geworden sind, was sie sind. Warum wird des Fischers Frau Ilsebill von Gier getrieben - und „wo kommt eigentlich der Fisch her?“ Fragen, auf die Autor und Liedtexter Kevin Schroeder im Musical „Vom Fischer und seiner Frau“ bereits bei der Premiere am 12. Mai unter dem Kuppeldach des Amphitheaters Antworten geben will. Als besonderes Bonbon spielt in diesem Jahr beim Musical eine Liveband. Zudem sind die Zuschauer sogar dazu eingeladen, den Ausflug in die Unterwasserwelt des Butts mitzumachen.

+ © Kögel Der Freiheit des Fabulierens bedienen sich auch Tobias und Laura Goldfarb bei ihrer Version des Märchens von „Frau Holle“. So wird es dort nicht nur um das Schicksal von Goldmarie und Pechmarie gehen. Frau Holle selbst ist auch Mutter dreier wilder Kinder, die für das Wetter der Jahreszeiten verantwortlich zeichnen. Es ist die Geschichte zweier unterschiedlicher Familien, sagt Tobias Goldfarb. Aber „wir erzählen auch so ein bisschen, wie der Mensch das Wetter aus den Angeln hebt.“

Und in der Geschichte vom „Teufel mit den drei goldenen Haaren“ widmet sich Jan Radermacher, der als Autor, Regisseur und Komponist der Lieder für das Stück fungiert, dem inneren Weg des Helden von der Figur, die sich immer „so durchlaviert“, bis hin zum Wachsen des gesunden Selbstvertrauens. Radermacher ist davon überzeugt, dass dieses Thema für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen interessant ist. Und für Menschen mit Hörschädigung allemal. Denn bei einer Vorstellung (16. Juli) wird das Märchen simultan von zwei Gebärdendolmetscherinnen wiedergegeben.

Goethes „Faust“ in der Bearbeitung von Frank-Lorenz Engel, der dabei auch selbst als der Theaterdirektor auf der Bühne stehen wird, ist die letzte diesjährige Premiere bei den Festspielen. Und die Figuren aus Faust I, sie „gelten auch heute alle noch“, sagt Engel, der mit seiner Inszenierung ein „gesellschaftliches Panoptikum“ aufblättern und die Wege der menschlichen Entwicklung ebenso zeigen möchte wie das Scheitern allen Bemühens.

„Es müsste in diesem Jahr für jeden etwas dabei sein“, ist Oberbürgermeister sicher. Und für Dr. Helmut Müller vom Kulturfonds Rhein-Main ist es selbstverständlich, dass der Kulturfonds die Brüder- Grimm-Festspiele nach Kräften unterstützt. „Die Festspiele haben sich unter der jetzigen Intendanz ständig weiter entwickelt“ - nicht zuletzt auch durch bürgerschaftliches Engagement wie das des Fördervereins für die Festspiele. Die Förderer haben nach den Worten der Vorsitzenden Ursula Ruthardt alleine im vergangenen Jahr 27 000 Euro für das Festival zusammengetragen.