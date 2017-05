Es ist wieder Zeit für Märchen in Hanau: Am Freitag beginnen die Brüder-Grimm-Festspiele 2017. Im vergangenen Jahr war das Publikum unter anderem begeistert von „Rotkäppchen“ mit einem überragenden Benedikt Selzner in der Rolle des bösen Wolfs. Auch er ist in diesem Jahr wieder Teil des Festspiel-Ensembles.

Hanau - Am Freitag, 12. Mai, ist es so weit: In Hanau ist wieder Märchenzeit. Die Brüder-Grimm-Festspiele gehen in ihre 33. Saison. Mit dem Musical „Vom Fischer und seiner Frau“ starten die Festspiele im Amphitheater von Schloss Philippsruhe. Von Dirk Iding

Bis 30. Juli sind dort mehr als 90 Vorstellungen geplant. Hinzu kommt die Wiederaufnahme des erfolgreichen Jugendstücks „Burning Love“ in der Ruine der Wallonischen Kirche. Mit der von Kritik und Publikum gleichermaßen viel gelobten 32. Spielzeit hat das Festspiel-Ensemble um Intendant Frank-Lorenz Engel die Messlatte für die 33. Saison noch ein wenig höher gelegt. Über 77 000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählten die Festspiele trotz teilweise durchwachsenem Wetter und der Konkurrenz zur Fußball-EM im vergangenen Jahr. Und in diesem Jahr erhoffen sich die Verantwortlichen sicherlich mindestens eine ähnlich große Strahlkraft.

Und dazu beitragen soll auch eine Künstlerin, die bereits am New Yorker Broadway Erfolge feierte: Anna Montanaro. Sie singt und spielt die Titelrolle in dem Märchenmusical „Vom Fischer und seiner Frau“, mit dem am kommenden Freitag, die 33. Brüder-Grimm-Festspiele eröffnet werden. Regie führt Holger Bauer. Die musikalische Leitung liegt bei Markus Syperek und für die Choreografie zeichnet Bart de Clercq verantwortlich.

„Ich habe lange daran gearbeitet, umso mehr freue ich mich, dass es in diesem Jahr mit dem Engagement geklappt hat“, ist Intendant Frank-Lorenz Engel stolz auf die Verpflichtung Montanaros für die Hanauer Festspiele. Anna Montanaro gehört zu den wenigen deutschen Musicalstars, die bereits am Broadway gesungen haben. Sie glänzte vor allem in der Rolle der Velma Kelly im Musical „Chicago“, überzeugte aber auch mit Rollen in „Cats“, „Cabaret“ und auch als Maria Magdalena in „Jesus Christ Superstar“, das bei den Bad Hersfelder Festspielen mit großem Erfolg aufgeführt wurde. In der Rolle des Fischers wird der unter anderem aus der TV-Serie „Verbotene Liebe“ bekannte Schauspieler Ron Holzschuh zu sehen sein.

Doch nicht nur auf der Bühne hat sich für die Festspielpremiere am kommenden Freitag Prominenz angekündigt. Auch Hessens Ministerpräsident, Volker Bouffier, und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, haben ihr Kommen zugesagt. Daneben sollen auch Olympiasieger Michael Groß, Sängerin Dunija Rajter, Trainerlegende Dragoslav Stepanovic und weitere bekannte Persönlichkeiten unter den Premierengästen sein, wie die Frankfurter Agentur metropress ankündigt, die einen Teil der Öffentlichkeitsarbeit für die Festspiele übernommen hat. Für die Festspielpremiere gibt es noch Tickets im Vorverkauf und wahrscheinlich auch an der Abendkasse. Beginn der Vorstellung ist um 19.30 Uhr.

Neben dem Musical „Vom Fischer und seiner Frau“, das – eine Premiere für die Hanauer Festspiele – von einer Liveband begleitet wird, stehen als weitere Märchen noch „Frau Holle“ und „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ auf dem Spielplan. „Frau Holle“, in einer Inszenierung des Autorenpaares Laura und Tobias Goldfarb feiert am Samstag, 20. Mai, Premiere; „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“, inszeniert von Regisseur Jan Rademacher folgt am Samstag, 3. Juni, als dritte Premiere.

In der Reihe „Grimms Zeitgenossen“, die Intendant Engel mit großem Erfolg in die Hanauer Brüder-Grimm-Festspiele integrierte, ist diesmal der „Klassiker schlechthin“ zu sehen: Goethes Faust. Frank-Lorenz Engel selbst führt hierbei Regie. Die Premiere ist am Samstag, 20. Juni.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr ins Rahmenprogramm nochmals aufgenommen wird das Stück „Burning Love“, das am 14., 21. und 28. Juli, jeweils ab 20 Uhr, in der Ruine der Wallonischen Kirche gezeigt wird.

Weitere Informationen über die Brüder-Grimm-Festspiele gibt es im Internet unter www.festspiele.hanau.de. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.frankfurt-ticket.de oder unter Telefon 069 1340400.