Märchenfestspiele: Frau Holle und das Klima

Hanau - Spaß und höchst unterhaltsame Leichtigkeit bestimmen die Wiederauflage von „Frau Holle“. Es ist die zweite Inszenierung der diesjährigen Brüder-Grimm-Festspiele im Hanauer Amphitheater. Von Dieter Kögel

Doch die Aufführung, zu der Tobias und Laura Goldfarb das Buch geschrieben und die Regie geführt haben, bekommt in der Hanauer Bühnenversion auch eine fast bedrückende Aktualität. Nicht zuletzt deshalb, weil Tobias und Laura Goldfarb der Frau Holle drei Kinder zur Seite stellen: Kumulus Nimbus (Michael Gaschler), der als Frühling für den Regen sorgt, die Sonne Phosphora (Caroline Sophie Göbel) und den herbstlichen Taifun (Piere Humphrey). Quirlige Wettergeister, die nicht per se schlechte Absichten hegen, die aber doch die Grenzen der eigenen Wettermacht zuweilen in einem bislang auch für Frau Holle (Claudia Brunnert) unbekannten Maß und nicht ohne Schäden für die Erdenbürger austesten.

Da kann Frau Holle noch so die Betten schütteln, um den Nordpol mit Schnee zu versorgen. Wenn Phosphora sengt und Taifun seine Kräfte spielen lässt, dann verliert der Eisbär eben sein Fell. Und wenn Kumulus Nimbus seine Wassermassen dort ablädt, wo sie nicht hingehören, dann vertrocknen die Tomaten des Gärtners und Vaters von Goldmarie (Udo Thies). Da kann auch Frau Holles gutmütiger Diener Tomte (Helmut Potthoff) nicht vermitteln. All das ist geschickt und stimmig eingewoben in die klassischen Märchenmotive von Goldmarie (Johanna Haas) und Pechmarie (Katharina Schmidt), die zu Schwestern werden, weil Goldmaries Vater sich wieder eine Frau gesucht und sich unwissentlich mit der goldgierigen Hexe (Barbara Bach) das personifizierte Böse ins Haus geholt hat.

Lesen Sie mehr auf unserer Themenseite: Brüder-Grimm-Festspiele Es zwingt Goldmarie schließlich in den Brunnen, der sich als Brücke zwischen Menschenwelt und dem Reich von Frau Holle entpuppt. Verantwortungs- und Mitgefühl sind es, von denen sich Goldmarie in ihrem Handeln in der neuen Welt leiten lässt. Gewissenhaft schüttelt sie auf Geheiß von Frau Holle Betten und Decken aus, um den Pol mit Schnee zu versorgen. Der goldene Regen ist Lohn für das reine, ehrliche Herz. Dass die Stieftochter als arrogante Arbeitsverweigerin mit Pech bedacht wird, ist logisch. Schließlich findet sie auch Gefallen daran, zusammen mit Frau Holles Kindern die Welt in ein Wetterchaos zu stürzen, Stürme und Wolkenbrüche in der Karibik zu entladen, Ernten in der sengenden Hitze zu vernichten, Chaos zu schaffen.

„Schwarz steht dir aber gut,“ kommentiert Goldmarie Pechmaries neue Garderobe nach ihrer Rückkehr in die Menschenwelt. Böse gemeint ist das nicht. Die Stiefschwestern nähern sich einander an, sodass die Hexe selber zur Tat schreiten muss, um an Frau Holles Gold zu kommen. Da wird das Wetter in der Welt zum Faustpfand für die Befriedigung der Goldgier, Frau Holle in Ketten, die Stiefmutter in zerstörerischer Rage, die Welt in größter Bedrängnis.

Frau Holle feiert Premiere bei Grimm-Festspielen in Hanau: Bilder Zur Fotostrecke

Doch es wäre kein richtiges Märchen, wenn die Hinwendung zu den wahren und wichtigen Werten des Lebens am Schluss fehlte. Es ist Goldmaries Vaters einmaliger Apfelkuchen, der sogar den Hunger auf Reichtum und Gold vergessen lässt. Das Glück der Erde, es liegt im Gärtnern, wenn die Elemente mitspielen. Und dafür können die Menschen sorgen. „Frau Holle“ ist als Kinder- und Familienstück gedacht, wofür nicht nur die klare Erzählweise spricht, sondern auch die Aufführungsdauer, die insbesondere junge Besucher keinesfalls überfordern dürfte. Am 26. Mai, 17.30 Uhr, und am 27. Mai, 15 Uhr, steht das Märchen wieder auf dem Spielplan der Grimm-Festspiele im Amphitheater.