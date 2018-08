Mehr als 81.000 Zuschauer bei Grimm-Festspielen

Hanau - Für die Brüder-Grimm-Festspiele war die vor gut zwei Wochen abgeschlossene 34. Spielzeit eine der erfolgreichsten ihrer Geschichte. Von Christian Spindler

Was unsere Zeitung bereits vorab berichtet hatte, wurde bei der gestrigen Bilanzpressekonferenz bestätigt: Gut acht Prozent mehr Besucher kamen diesmal zu den knapp über 100 Aufführungen. Mit insgesamt 81.398 Zuschauern hatte das Festival 6134 mehr als im vorigen Jahr. „Es war eine fantastische Spielzeit“, freute sich denn auch Oberbürgermeister und Kulturdezernent Claus Kaminsky (SPD). Dass auch die Vorverkaufszahlen auf Rekordniveau gestiegen sind, und das lange bevor die Stücke angelaufen und die fast durchweg guten Kritiken bekannt waren, spreche dafür, dass es beim Publikum „nachhaltiges Vertrauen in die Qualität der Inszenierungen gibt“.

Mittlerweile genießen die Hanauer Festspiele auch immer größere bundesweite Aufmerksamkeit. Das ist verstärkten Marketing-Anstrengungen zu verdanken. Herausragend sei dabei die Verpflichtung von Marie-Luise Marjan („Lindenstraße“) als „Hanauer Märchenbotschafterin“ gewesen, so Kaminsky. Die als Mutter Beimer bekannte Schauspielerin war nicht nur mehrfach in Hanau zu Gast, sie warb auch in einer TV-Talkshow zur besten Sendezeit ausführlich für Hanau und die Festspiele. Sogar in einer Lufthansa-Broschüre wurde bei Übersee-Flügen diesmal auf das Hanauer Festival hingewiesen. In absoluten Zahlen hatte das Musical „Dornröschen“ mit 27.124 die meisten Zuschauer vor „Der Froschkönig“ (25. 957) „Die Prinzessin auf der Erbse“ (19. 160) und „Der Brandner Kaspar“ (7 551) sowie „Die Leiden des jungen Werther“ (1 069). Berücksichtigt man die unterschiedlichen Aufführungszahlen, dann kam „Der Froschkönig“ mit statistisch 895 Zuschauern pro Vorstellung auf den besten Schnitt, noch vor „Dornröschen“ (821). Das liegt freilich auch daran, dass „Der Froschkönig“ auch bei vielen Schülervorstellungen an Vormittagen gezeigt wurde.

Dass Frank-Lorenz Engel, seit 2013 Intendant der Hanauer Festspiele, nicht nur die künstlerische Qualität des Festivals gesteigert habe, sondern auch unternehmerisches Geschick beweise, so Kaminsky, zeige die aktuelle Bilanz. Rund 41.600 Euro des städtischen Zuschusses – er liegt nach einer Erhöhung bei 375.000 Euro pro Jahr – wurden diesmal nicht benötigt. Sie gehen in den nächstjährigen Festspieletat über. Insgesamt hat das Festival, das letztes Jahr noch ein leichtes Defizit geschrieben hatte, seinen Gesamtumsatz von 1,14 auf nunmehr 1,37 Millionen Euro gesteigert.

Die erhöhten Einnahmen sind zum einen den gestiegenen Zuschauerzahlen zu verdanken, zum anderen auch einem Plus bei den Sponsorengeldern, die bei nunmehr 411. 500 Euro liegen. Den Bereich Sponsoring wollen die Festspiele mit Hilfe der städtischen Marketing GmbH ausbauen. Und auch die Kooperation mit Marie-Luise Marjan als Märchenbotschafterin soll möglichst weiterlaufen. Kaminsky: „Sie ist ein Glücksfall. Wir haben Interesse daran, das weiterzuführen.“ Trotz der herausragenden Bilanz dieses Jahres dürfe man aber „gerade jetzt nicht nachlassen“, mahnte der Rathauschef. „Wir müssen schauen, wo wir noch besser werden können.“ Bereits kurz nach Ende dieser Saison ist Intendant Engel nach eigenem Bekunden bereits „mittendrin, die nächste Spielzeit zu planen.“ Der Spielplan für 2019 steht bereits, Verhandlungen mit Autoren und Regisseuren laufen. Engel verspricht, dass dem Publikum auch nächstes Jahr wieder besondere Inszenierungen geboten werden. Man wolle die Zuschauer zum Lachen, zum Staunen, bisweilen auch zum Weinen bringen, „denn wir sind schließlich Emotionsverkäufer“, so Engel.