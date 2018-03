„Ein zweites Schloss im Amphitheater“

Hinter den zuletzt viel gelobten Inszenierungen steckt ein Kreativ-Team, das oft im Schatten des Ensembles auf der Bühne steht. Einer dieser Kreativen ist Wolfgang Adenberg. Der preisgekrönte Musicalautor und Texter schrieb fürs Hanauer Festival bereits die Texte zu den „Sieben Raben“ und „Drosselbart“. Diesmal ist er verantwortlich fürs Buch und die Liedtexte des Musicals „Dornröschen“, das am 11. Mai die Festspiele eröffnet.

Marian Lux arbeitete bisher als Filmkomponist in Berlin, wo er die Musik für die ARD-Märchenverfilmungen von „Brüderchen und Schwesterchen“ oder auch „Die zertanzten Schuhe“ geschrieben hat. Bei den Hanauer Festspielen ist er das erste Mal dabei; er komponierte die Musik zu „Dornröschen“.

Seit 2014 eine feste Größe im Kreativteam ist Jan Radermacher. Seit 2016 ist er stellvertretender Künstlerischer Leiter. Stets übernimmt er Buch und Regie gleichermaßen. In der 34. Saison der Festspiele bringt er „Die Prinzessin auf der Erbse“ auf die Bühne. 1988 lieferte das Märchen erstmals den Stoff für eine Aufführung in Hanau.

+ Sind erstmals für die Hanauer Brüder-Grimm-Festspiele tätig: Autor Stefan Vögel.. © Stadt

In diesem Jahr kehrt der „Froschkönig“ auf die Bühne im Amphitheater zurück. Das Buch dazu stammt dieses Mal aus der Feder von Stefan Vögel, der als einer der meistgespielten deutschsprachigen Gegenwartsdramatiker bereits mehrere Preise einheimsen konnte, zuletzt 2014 den Monica-Bleibtreu-Preis.

Die Musik für das diesjährige Familienstück „Der Froschkönig“ wird Markus Syperek schreiben, der auch der musikalische Leiter für alle Märchen-Inszenierungen ist. Er gehört bereits in der fünften Spielzeit zum Team um Intendant Frank-Lorenz Engel. Die Regie für den „Froschkönig“ liegt in den Händen von Adisat Semenitsch, die 2014 schon einmal in Hanau mit Jan Radermachers Version des Märchens „Von einem, der auszog das Fürchten zu lernen“ viel Beifall erhielt.