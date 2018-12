TV-Star Madeleine Niesche: Schiller statt „Rote Rosen“

Hanau - Eine „prominente Schauspielerin aus Film und Fernsehen“ hatte Intendant Frank-Lorenz Engel für die Hauptrolle der Elisabeth in dem Schiller-Drama „Maria Stuart“ angekündigt. Der Klassiker steht bei den Brüder-Grimm-Festspielen 2019 auf dem Spielplan.

Nun ist klar: Madeleine Niesche, bekannt aus der TV-Serie „Rote Rosen“, wird die Hauptrolle übernehmen. Für Intendant Engel ist es „ein ungeheurer Glücksfall, dass es gelungen ist, Madeleine Niesche wieder nach Hanau zu holen.“ Die Schauspielerin, die derzeit als Sonja Röder in der weiblichen Hauptrolle in der ARD-Fernsehserie „Rote Rosen“ zu sehen ist, hatte schon 2014 bei ihrem Debüt in Hanau als Kunigunde von Thurneck im Kleist-Stück „Das Käthchen von Heilbronn“ für Furore gesorgt. Intendant Engel, der regelmäßig selbst Regie bei den Klassiker-Inszenierungen führt, hatte Niesche seinerzeit überzeugen können, für eine Spielzeit in die Brüder-Grimm-Stadt zu kommen.

Die beiden hatten zuvor schon an anderen Bühnen zusammengearbeitet. Für Engel ist Madeleine Niesche die ideale Besetzung für die Rolle der Elisabeth. „Madeleine Niesche ist eine großartige und facettenreiche Schauspielerpersönlichkeit. Sie wird die englische Königin im Kampf gegen ihre Rivalin Maria Stuart überzeugend verkörpern und dabei auch die innere Zerrissenheit der Frau, die zwischen erbarmungsloser Willkür und schwesterlichem Mitgefühl gefangen ist, spürbar machen“, meint Engel. Er ist davon überzeugt, dass das Trauerspiel um die Königin von Schottland in Gefangenschaft der englischen Königin Elisabeth I. in der einzigartigen Kulisse des Amphitheaters eine ganz besondere Dramatik entfalten wird.

Die 1971 in Mecklenburg-Vorpommern geborenen Schauspielerin wollte nach dem Abitur eigentlich Regisseurin werden und begann als Regieassistentin am Theater. 1992 startete sie dann ihre Schauspiel-Ausbildung. Mehrere Festengagements an verschiedenen Theatern folgten, zuletzt von 1999 bis 2009 am Theater in Koblenz. Seither arbeitet sie als freiberufliche Schauspielerin.

Obwohl bereits zuvor in zahlreichen TV-Produktionen zu sehen, hat ihre letzte Verpflichtung für die 15. Staffel der von der ARD produzierten Serie „Rote Rosen“ ihren Bekanntheitsgrad sprunghaft gesteigert. Derzeit verfolgt ein Millionenpublikum aufmerksam die Ereignisse um die Keramikmeisterin Sonja Röder.

Das Angebot, im kommenden Jahr für eine weitere Spielzeit nach Hanau zu kommen, hat sie nach eigenen Worten sehr gern angenommen, auch weil es ihr „endlich mal wieder die Gelegenheit gibt, etwas länger gemeinsam mit meinem Ehemann zur selben Zeit am selben Ort zu sein“. Werner Tritzschler wird ebenfalls in „Maria Stuart“ zu sehen sein.

Aber auch das Amphitheater hat es ihr angetan. Immerhin kennt sie die Spielstätte gut von ihrem Engagement vor vier Jahren. „Die Atmosphäre ist einmalig schön und die Herausforderung, vor mehr als 1000 Menschen pro Vorstellung zu spielen, ist immer wieder reizvoll.“ Die 47-jährige Schauspielerin mit sehr viel Bühnenerfahrung weiß zudem neben der einzigartigen Theaterkulisse auch die besondere Arbeitsatmosphäre mit dem Ensemble und die gute Zusammenarbeit mit dem Intendanten Frank-Lorenz Engel zu schätzen. „Ich freue mich sehr auf die vielschichtige Rolle der Elisabeth und auf die Zeit in Hanau.“ (did)