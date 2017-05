Höhere Zuschüsse für Brüder-Grimm-Festspiele

Hanau - Die Brüder-Grimm-Festspiele Hanau bekommen einen höheren Zuschuss vom Land Hessen. Die Fördermittel seien in diesem Jahr auf 50.000 Euro nahezu verdoppelt worden, berichtete die Landesregierung zur Eröffnung des 33. Theaterfestivals.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte, die Festspiele seien ein "märchenhafter Kulturschatz, der weit über die Region hinaus strahlt". Der gesamte Etat beträgt nach Angaben von Intendant Frank-Lorenz Engel 1,2 Millionen Euro. In dieser Saison stehen bis zum 30. Juli fünf Inszenierungen auf dem Programm. Gespielt wird im Amphitheater im Park von Schloss Philippsruhe.

Zum Auftakt stand die Uraufführung des Musicals "Vom Fischer und seiner Frau" auf dem Plan. Die Hauptrolle der Ilsebill verkörpert Anna Montanaro, die im Verlauf ihrer Karriere auch schon auf dem Broadway in New York auftreten durfte. Die bisweilen außergewöhnliche Interpretation der Grimm'schen Klassiker ist eines der Markenzeichen der Brüder Grimm Festspiele Hanau. Jacob und Wilhelm Grimm wurden in Hanau geboren. (dpa)