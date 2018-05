Festspiel-Premiere für „Die Prinzessin auf der Erbse“ 

Schlaftest auf dem Matratzenturm

+ © Stadt Hanau Spielt die Hauptrolle in dem Schauspiel mit Musik, das bei den Festspielen im Amphitheater anläuft: Johanna Haas. © Stadt Hanau

Hanau - Die Hanauer Brüder-Grimm-Festspiele gehen in die nächste Runde. Mit „Die Prinzessin auf der Erbse“ feiert am Samstag die dritte von fünf Inszenierungen Premiere. Und die ist eine Besondere: Zum ersten Mal in der Geschichte der Festspiele steht dieses Märchen auf dem Spielplan. Von Christian Spindler