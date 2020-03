Coronavirus-Test in Deutschland: Wer getestet wird

Coronavirus oder doch nur Grippe? In Deutschland wird nicht jeder getestet, der Symptome aufweist. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

In Frankfurt und Darmstadt gibt es Testzentren für die Krankheit Covid-19

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Immer mehr Menschen werden positiv auf Covid-19 getestet. Hinzu kommt, dass auch die Grippe- und Erkältungszeit nicht vorbei ist. Die Symptome der drei Krankheiten überschneiden sich, sodass eine zweifelsfreie Unterscheidung nicht unbedingt möglich ist. Fragen und Antworten zum Thema Coronavirus-Test in Deutschland.

Wer wird in Deutschland auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet?

Nicht jeder, der Symptome des Coronavirus Sars-CoV-2 aufweist, wird in Deutschland auch getestet. Letztendlich obliegt die Entscheidung, ob getestet wird oder nicht dem behandelnden Hausarzt oder der Klinik. Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt, dass folgende Personengruppen getestet werden sollen:

Personen, die Symptome zeigen, die zum Coronavirus Sars-CoV-2 passen (Fieber, Heiserkeit, Husten oder Atemnot) und innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem bestätigten Coronavirus-Infizierten hatten.

Personen, die Symptome zeigen und innerhalb der letzten 14 Tage in einem vom RKI festgelegten Risikogebiet waren. Die Zahl der Risikogebiete hat sich in den vergangenen Tagen sehr erhöht.

Zu den vom RKI festgelegten Coronavirus-Risikogebieten zählen derzeit (Stand: 20.03.2020) folgende Regionen:

Italien

Iran

In China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan)

In Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)

In Frankreich: Region Grand Est (diese Region enthält Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne)

In Österreich: Bundesland Tirol

In Spanien: Madrid

In den USA: Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York

Warum wird nicht jeder mit Erkältungs-Symptomen auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet?

Die Labore in Deutschland sind derzeit sehr mit der Analyse von Coronavirus-Tests ausgelastet. Wie viele Tests pro Tag in Deutschland durchgeführt werden, ist unklar. Es ist jedoch klar, dass die vorhandenen Ressourcen nicht für einen Test ohne begründeten Verdacht ausreichen.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit sich privat einen Coronavirus-Selbsttest zu kaufen, der durch die getestete Person selbst durchgeführt wird. Fraglich ist, ob ein Test dieser Art verlässlich ist.

Was kostet der Test auf das Coronavirus Sars-CoV-2?

Der Coronavirus-Test kostet etwa 200 Euro. Verordnet ein Arzt den Test auf das Coronavirus Sars-CoV-2, wird er von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Der Arzt muss bei seiner Entscheidung die oben aufgeführten Kriterien des Robert-Koch-Instituts berücksichtigen.

Was sollte man tun, wenn man vermutet, dass man mit dem Coronavirus infiziert ist?

Die Kassenärztliche Vereinigung rät Patienten, die eine Coronavirus-Infektion vermuten, nicht direkt eine Hausarzt-Praxis aufzusuchen, sondern vorab anzurufen. So soll vermieden werden, dass eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 beim Hausarzt im Wartezimmer weiter verbreitet wird. Wer Kontakt zu einem Coronavirus-Infizierten hat, soll sich laut einem Rat des Robert-Koch-Instituts (RKI) an das zuständige Gesundheitsamt wenden - egal, mit oder ohne Symptomen.

Nicht bei jedem Husten besteht ein Verdacht auf das #Coronavirus. Hier erfahren Sie, wann ein Verdacht besteht und was Sie dann tun sollten. pic.twitter.com/cJX32fqSlQ — BMG (@BMG_Bund) March 4, 2020

Wo kann ich mich in Südhessen auf den Coronavirus Sars-CoV-2 testen lassen?

Das Coronavirus Sars-CoV-2, welches erstmals im Dezember 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan diagnostiziert wurde, verbreitet sich rasant auf der ganzen Welt. Auch in Südhessen ist der Coronavirus mittlerweile angekommen. In Offenbach (Hessen) hat das Coronavirus den ersten Todesfall gefordert*. In Hessen gibt es insgesamt 16 Testzentren.

Auch an der Großstadt Frankfurt geht das Virus nicht spurlos vorbei. Die Geschäfte sind geschlossen - die Stadt Frankfurt steht wegen des Coronavirus still. Wer den RKI-Kriterien entspricht, kann sich nun in Südhessen testen lassen.

An folgenden Stellen in Südhessen wurden Testzentren für den Coronavirus Sars-CoV-2 eingerichtet:

Uniklinik Frankfurt

Bürgerhospital Frankfurt

Klinikum Darmstadt

Allerdings muss man zwingend vorher Kontakt aufnehmen zur Kassenärztlichen Vereinigung (KV) unter Telefon 116 177.

Von Luisa Ebbrecht

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.