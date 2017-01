43-Jähriger erfasst Jungen mit seinem Auto

Darmstadt - Ein 7-jähriger Junge ist heute Morgen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus.

Ein 43-jähriger Autofahrer erfasste gegen 7.40 Uhr einen 7-jährigen Jungen. Der Wagenlenker bog links von der Frankfurter Landstraße in die Untere Mühlstraße ein und fuhr den Jungen, der gerade an der dortigen Fußgängerampel die Fahrbahn überqueren wollte, mit seinem Fahrzeug an. Das Kind wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. (jo)

Quelle: DA-imNetz.de

