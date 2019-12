Vollsperrung auf der Autobahn: Mehrere Unfälle legen Verkehr lahm

Vollsperrung auf der A5 und A67 bei Darmstadt: Mehrere Unfälle legen den Verkehr lahm.

Sperrung auf der A5 und A67 bei Darmstadt

Mehrere Unfälle legen den Verkehr lahm

Es gibt mehrere Verletzte

Update vom Samstag, 14.12.2019 14.01 Uhr: Aktuell geht auf der A5 und auf der A67 bei Darmstadt nichts mehr. Nach mehreren Unfällen sind die Autobahnen blockiert. Der Verkehr stockt. Ein Unfall ereignete sich laut der aktuellen Verkehrsprognose von Google auf der A5 beim Dreieich Darmstadt. Ein weitere Unfall soll sich an der Auffahrt zur A5 ereignet haben. Von Minuten zu Minute werden die Behinderungen durch die Unfälle größer. Autofahrer müssen mit längeren Wartezeiten rechnen. Einzelheiten zu den Unfällen sind nicht bekannt.

Unfälle auf der A5 und A67 bei Darmstadt: Vollsperrung und Stau

Erstmeldung vom Samstag, 14.12.2019 13.44 Uhr: Darmstadt - Die A67 zwischen dem Autobahnkreuz Darmstadt und der AS Pfungstadt ist wegen einer Unfallserie blockiert, die sich aufgrund eines plötzlich auftretenden Starkregens ereignete. Dadurch kam es zu mehreren Unfällen mit mehreren verletzten Personen. Der Verkehr wird am Darmstädter Kreuz auf die A5 in Richtung Süden abgeleitet, berichtet die Polizei. chw

Der Artikel wird fortlaufen aktualisiert

Erst in dieser Woche gab nach einem Unfall auf der A5 großes Chaos. Bei Weiterstadt sorgte eine Panne beim E-Highway für Stau und Behinderungen.