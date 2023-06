Abfall am Waldrand in Darmstadt-Wixhausen - Unbekannte entsorgen Heizöltanks

Von: Tim Bergfeld

Unbekannte stellen ausgediente Heizöltanks am Waldrand in Darmstadt-Wixhausen ab. Die Polizei sucht nach Zeugen der Umweltverschmutzung.

Darmstadt-Wixhausen - Am Dienstag, 13.6. haben Passanten in Darmstadt-Wixhausen zwei leere Heizöltanks am Waldrand gefunden. Das berichtet die Polizei Darmstadt in einer Pressemitteilung. Die Zeugen informierten die Polizei. Es handelt sich um zwei leere Heizöltanks mit 1000 und 2000 Liter Fassungsvermögen und einer Restmenge Öl, die im Bereich der Frankfurter Landstraße auf einem Feldweg am Waldrand Richtung Egelsbach abgestellt wurden.

Illegal entsorgt: Ein Passant hatte die beiden Tanks am Dienstag gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz an der Lilienthalstraße entdeckt. (Symbolbild) © Polizei/nh

Die Polizei hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06151/9690 zu melden. Die Tatzeit reicht bis zum Samstag, 10. Juni, zurück. (Tim Bergfeld)

