Armbrust, Zwillen und jede Menge Drogen bei Razzia sichergestellt

Von: Sebastian Richter

Teilen

In Südhessen zerschlägt die Polizei eine kleine Gruppe mutmaßlicher Dealer. Die Einsatzkräfte stellten bei den Verdächtigen neben Drogen auch Waffen sicher.

Darmstadt – Schlag gegen den Drogenhandel: In einer gemeinsamen Aktion der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen wurden am Montag (31. Juli) mehrere Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt und drei Verdächtige vorläufig festgenommen. Ein 34-jähriger Mann aus Schaafheim wurde nach seiner richterlichen Vorführung in Untersuchungshaft genommen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 34 hatten den 34-jährigen Mann im Zuge intensiver Ermittlungen ins Visier genommen. Es bestand der Verdacht, dass er einen regen Handel mit Amphetamin und Marihuana betrieb. Bei einem Polizeieinsatz am Montag konnten Betäubungsmittel bei dem Mann sichergestellt werden. Im Rahmen weiterer Durchsuchungen wurden bei den beiden weiteren Beschuldigten im Alter von 30 und 47 Jahren insgesamt 1,7 Kilogramm Haschisch, 500 Gramm Marihuana, 1,2 Kilogramm Amphetamin und 5 Gramm Kokain gefunden. Zudem wurden gefährliche Waffen wie Zwillen und eine Armbrust sowie Messer und eine beträchtliche Bargeldsumme von 20.000 Euro in amtliche Verwahrung genommen.

Die Polizei hat in Darmstadt jede Menge Drogen sichergestellt. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Tatverdächtiger nach Razzia in Darmstadt in Untersuchungshaft

Nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 34-Jährige einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Festgenommenen müssen sich nun gemeinsam mit den beschlagnahmten Drogen und Waffen vor Gericht verantworten.

Erst wenige Wochen zuvor hat die Polizei rund um Darmstadt mehrere Wohnungen durchsucht. Dabei konnten die Ermittler sogar noch deutlich größere Mengen Drogen sicherstellen. (spr)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Sebastian Richter sorgfältig geprüft.