Ausfall in Wärmenetz in Darmstadt: 5000 Anwohner ohne Heizung und Warmwasser

Von: Jana Ballweber

5000 Anwohner in Darmstadt müssen derzeit auf eine warme Wohnung verzichten. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

In Darmstadt-Eberstadt ist Frieren angesagt. Eine Störung im Wärmenetz könnte Netzbetreiber und Anwohner noch eine Weile beschäftigen.

Darmstadt-Eberstadt - Wegen eines Rohrbruchs war in der Nacht von Montag (12. Dezember) auf Dienstag (13. Dezember) in Darmstadt-Eberstadt die Wärmeversorgung unterbrochen. Das gab der zuständige Netzbetreiber „e-Netz Südhessen“ in einer Pressemitteilung bekannt. Obwohl im Winter gerade frostiges Wetter herrscht, sind nun zahlreiche Haushalte ohne Heizung und Warmwasser.

Ausfall im Wärmenetz in Darmstadt könnte noch bis zum Nachmittag andauern

Gegen 3.45 Uhr in der Nacht war im Weidigweg eine Störung gemeldet worden. Wie die Hessenschau berichtet, musste zwischenzeitlich das Fernwärmekraftwerk in der Seeheimer Straße komplett abgeschaltet werden. Der Netzbetreiber begann am Dienstagmorgen direkt mit den Reparaturarbeiten und fing an, das Netz wieder hochzufahren.

Die 5000 betroffenen Anwohner in Darmstadt-Eberstadt müssen aber dem Betreiber zufolge noch mindestens bis zum Nachmittag Geduld haben, bis die Wärmeversorgung vollständig wiederhergestellt ist und Heizung und Warmwasser wieder funktionieren. (jaba)