Ausschreitungen vor dem Spiel zwischen Darmstadt 98 und dem HSV

Von: Caspar Felix Hoffmann

Vor dem Spiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem Hamburger SV kommt es zu Zusammenstößen zwischen Fans. Die Polizei nimmt zwei Menschen fest.

Darmstadt – Anlässlich des Fußballspiels zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem Hamburger SV am Samstag (25. Februar) in Darmstadt war die Polizei im Einsatz, wie die Beamten am Sonntag mitteilen. Demnach befand sich vor Beginn des Spiels eine große Anzahl von Fans des HSV in der Darmstädter Innenstadt. Die Polizei habe eine Konfrontation zwischen den Fans der beiden Lager verhindert.

Polizisten und Fans in Darmstadt vor dem Fußballspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem Hamburger SV. © 5vision.news

Fußballspiel in Darmstadt: Zwei Darmstädter Fans vorübergehend festgenommen

Eine größere Gruppe von Gästefans wollte vor dem Fußballspiel eine Gaststätte in der Nieder-Ramstädter-Straße besuchen. Die Anhänger des SV Darmstadt 98 versuchten daraufhin, die Gaststätte zu betreten, was von der Polizei verhindert wurde. Nach Angaben von Beamen wurde Pfefferspray eingesetzt und ein Polizeifahrzeug beschädigt. Außerdem wurden zwei Darmstädter Fans vorübergehend festgenommen.

Bei den Einlasskontrollen im Gästebereich des Stadions wurden bei mehreren Personen Pyrotechnik und eine Sturmhaube gefunden. Zudem wurden Polizeibeamte beleidigt, was zu einem Ermittlungsverfahren führte. Während des gesamten Spiels hatten HSV-Fans wiederholt Pyrotechnik gezündet. Die Abreise aller Fans nach Spielende verlief nach Angaben der Polizei ohne Zwischenfälle. (cas)

