Autos zerkratzt: Polizei sucht grauhaarigen Senior

Darmstadt - Ein unbekannter Senior soll in Darmstadt mehrfach Autos zerkratzen. Zeugen beobachten ihn bei seinen Taten. Die Polizei ermittelt.

Durch einen bislang unbekannten Täter werden am Samstag gegen 13.40 Uhr zwei in der Kranichsteiner Straße in Arheilgen, auf einem Grünstreifen neben einem Fußweg geparkte Fahrzeuge, mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen beobachten den Täter dabei - er sucht anschließend das Weite. An gleicher Stelle wurden in den vergangenen Wochen schon mehrfach Fahrzeuge auf die gleiche Art und Weise beschädigt.

Der Tatverdächtige ist zirka 70 Jahre alt, grauhaarig, etwa 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Bekleidet war der Senior mit einer auffällig hellgrauen Retrojacke mit hellblauem Rand und grauer Stoffhose, so die Polizeiangaben. Sachdienliche Hinweise können Zeugen unter der Nummer 06151/969-3610 abgeben. (jo)

