Brandstiftung mit riesigem Schaden: Polizei schnappt mutmaßlichen Täter

Von: Sebastian Richter

Teilen

In Darmstadt-Kranichstein bricht ein Feuer aus. Mit einer Täterbeschreibung kann die Polizei den mutmaßlichen Feuerteufel finden und festnehmen.

Darmstadt – Zeugenaussagen haben in Darmstadt zur schnellen Festnahme eines mutmaßlichen Brandstifters geführt. Der 51-Jährige soll zuvor eine Wohnungstür in Brand gesetzt haben. Durch das Feuer wurde eine 56 Jahre alte Anwohnerin leicht verletzt, konnte aber ambulant vor Ort behandelt werden. Aufgrund des Feuers und der Rauchentwicklung bleibt allerdings ein immenser Schaden: Die Polizei schätzt die entstandenen Kosten auf etwa 50.000 Euro.

Der Vorfall ereignete sich am Ostermontag (10. April) gegen 12.30 Uhr im Steineckeweg in Darmstadt-Kranichstein. Nachdem Zeugen den Brand der Leitstelle mitgeteilt hatten, machte sich die Berufsfeuerwehr auf den Weg zum Einsatzort. Dort konnte sie die brennende Wohnungstür inklusive Dämmmaterial schnell löschen, wie die Polizei am Nachmittag berichtet.

Brandstiftung in Darmstadt: Polizei schnappt Verdächtigen

Gegenüber den hinzugezogenen Streifen der Polizei gaben Zeugen an, dass eine männliche Person das Feuer absichtlich gelegt haben soll. Anschließend sei der Brandstifter in Richtung Jagdschloss abgehauen. Außerdem machten die Zeugen detaillierte Angaben zum Aussehen des Täters – diese Täterbeschreibung führte um 13.30 Uhr zur Festnahme des 51 Jahre alten Verdächtigen aus dem Main-Kinzig-Kreis.

In Darmstadt rückte die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand aus. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Der mutmaßliche Feuerteufel stand zum Zeitpunkt der Festnahme „deutlich unter Alkoholeinfluss“, wie es im Bericht der Polizei heißt. „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde eine Blutentnahme durch den richterlichen Bereitschaftsdienst angeordnet und der 51-jährige zum Zwecke weiterer strafprozessualer Maßnahmen durch den Kriminaldauerdienst übernommen“, so die Polizei weiter.

Hinweise, warum der 51-Jährige das Feuer gelegt haben könnte, nennt die Polizei nicht. Die Ermittlungen laufen. (spr)

In Dieburg rettete die Feuerwehr vor Kurzem zahlreiche Menschen aus einem brennenden Haus.