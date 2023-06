Chemieunfall bei Darmstadt – Gelbe Wolke versetzt Feuerwehr in Alarmbereitschaft

Von: Julian Kaiser

Aus einer Firmenhalle in Weiterstadt-Riedbahn bei Darmstadt ist gelber Rauch ausgetreten. Die Feuerwehr musste das Gelände zeitweise absperren.

Weiterstadt – Infolge eines Chemieunfalls in einer Firmenhalle in der Straße „In der Krümme“ in Weiterstadt-Riedbahn entstand am Mittwochmorgen (21. Juni) gegen 7.30 Uhr eine gelbe Rauchwolke. Nach Angaben der Polizei Darmstadt soll Salpetersäure aus einer Maschine über die Abzugsanlage ausgetreten sein. Die Lagerhalle wurde umgehend evakuiert und die Anlage weiträumig abgesperrt. Polizei und Feuerwehr baten die Anwohner per Rundfunkwarnmeldung, Fenster und Türen zu schließen.

Die Feuerwehr Darmstadt konnte das ausgetretene Gas inzwischen mithilfe von Sprühnebel eindämmen. Bei dem Einsatz verletzten sich zwei Feuerwehrleute. Sie befinden sich zur weiteren Behandlung im Krankenhaus. Auch zwei Polizisten, die über Reizungen im Hals klagten, wurden von Ärzten untersucht.

Polizei und Feuerwehr rücken nach Chemieunfall in Weiterstadt bei Darmstadt aus – mehrere Verletzte

Auf Nachfrage erklärte eine Sprecherin der Darmstädter Polizei, dass die Rundfunkwarnmeldung gegen 9.30 Uhr herausgenommen und auch die Absperrungen inzwischen aufgehoben seien. Für die Anwohner bestehe also keine Gefahr mehr.

Nach einem Chemieunfall in einer Firmenhalle in Weiterstadt-Riedbahn bei Darmstadt konnte die Feuerwehr die Situation unter Kontrolle bringen. © 5vision.news

Gelbe Wolke über Weiterstadt: Polizei Darmstadt gibt Entwarnung und ermittelt zur Unfallursache

Aktuell seien Einsatzkräfte der Feuerwehr noch auf dem Firmengelände vor Ort. Für sie bestehe aber ebenfalls keine Gefahr mehr, bestätigte die Polizei Darmstadt. Die Salpetersäure soll nach Angaben der Polizei bei Reinigungs- und Metallarbeiten ausgetreten sein. Sie ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Am 18. Juni mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr schon einmal nach Weiterstadt ausrücken, als ein Dachgeschoss in Flammen stand. Dabei entdeckte sie eine tote Person.