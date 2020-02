12-Jährige erlebt Horror im Bus - doch sie wehrt sich entschieden

In einem Bus von Riedstadt nach Darmstadt belästigt ein Mann ein Mädchen sexuell. Doch sie setzt sich entschieden zur Wehr.

Riedstadt/ Darmstadt - Zu einem Übergriff auf ein Mädchen ist es am Sonntag (16.02.2020) gegen 12 Uhr in einem Bus der Linie 40 von Riedstadt nach Darmstadt gekommen. Wie die Polizei berichtet, habe ein bisher unbekannter Mann das Mädchen „unsittlich berührt“. Doch sie wehrte sich gegen den Übergriff des wesentlich älteren Mannes entschieden.

Darmstadt: Mann belästigt Mädchen - doch das setzt sich zur Wehr

Als das Mädchen sich im Bus von Riedstadt nach Darmstadt plötzlich gegen die Berührungen des Mannes wehrte, ließ dieser sofort von ihr ab. Er rechnete wohl nicht mit der Reaktion. Das Mädchen stieg anschließend am Hauptbahnhof Darmstadt aus und erzählte die fürchterliche Geschichte ihren Eltern. Der Mann blieb im Bus sitzen. Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, werden nun die Kameras im Bus ausgewertet.

Der Busfahrer soll von dem Vorfall nach ersten Erkenntnissen der Polizei nichts mitbekommen haben. Bisher ist als Zeuge nur der Bruder des Mädchens bekannt, der während der Tat auch im Bus saß. Deshalb bittet die Polizei alle Zeugen, die etwas von dem Übergriff auf das Mädchen mitbekommen haben, sich bei der für Riedstadt zuständigen Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Darmstadt: So soll der Mann ausgesehen haben, der das Mädchen belästigte

Der Mann, der das Mädchen im Bus von Riedstadt nach Darmstadt belästigt haben soll, wird wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 60 und 70 Jahre alt gewesen sein. Er hat kurzes weißgraues Haar und einen kurzen und eher stämmigen Körperbau. Des Weiteren hatte er einen weißen Bart und trug eine dunkle Daunenjacke am Körper. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen sexueller Belästigung.

Riedstadt/ Darmstadt: Ähnlicher Vorfall in der Vergangenheit

