Mann fährt mit Auto auf mehrere Menschen zu – Hintergründe unklar

In Darmstadt fährt ein Mann mit dem Auto auf mehrere Familienmitglieder zu. Nach dem Vorfall wird er festgenommen.

Darmstadt – Ein 45 Jahre alter Mann hat am Samstagnachmittag (24.04.2021) seine Familie in unmittelbare Gefahr gebracht. Mit dem Auto fuhr er auf mehrere Angehörige zu. Dies teilte die Polizei mit.

Demnach kam es gegen 15 Uhr zu dem Vorfall in der Hilpertstraße in Darmstadt. Glücklicherweise wurde niemand von dem Auto verletzt oder erfasst. Bei den Angehörigen handelt es sich nach Polizeiangaben um die Ehefrau des 45-Jährigen, dessen Schwägerin sowie drei Kinder im Alter zwischen 5 und 16 Jahren. Sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Vorfall in Darmstadt: Mann soll einem Haftrichter vorgeführt werden

Eine gerufene Streife nahm den Mann in Darmstadt fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Weil er unter Alkoholeinwirkung stand, bekam er Blut abgenommen.

Das Motiv der Tat ist derzeit noch völlig unklar. Die genauen Hintergründe sind nun Gegenstand der Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft. Erst am Montag (26.04.2021) ist mit weiteren Details zum Vorfall in Darmstadt zu rechnen.

