Brutaler Raub: Täter (15) tritt Opfer ins Gesicht - und verletzt ihn schwer

Die Polizei schnappt einen 15-Jährigen, der bei einem versuchtem Raub seinem Opfer brutal ins Gesicht getreten haben soll.

Darmstadt - Ein 15-Jähriger muss sich nach einem versuchten Raub und einer gefährlichen Körperverletzung an einer Straßenbahnhaltestelle in der Frankensteiner Straße in Darmstadt verantworten müssen.

Brutaler Raub: Opfer erlitt schwere Verletzungen im Gesicht

Der mutmaßliche Täter soll am Samstagabend, gegen 21 Uhr, versucht haben, einen 17-Jährigen auszurauben. Das Opfer weigerte sich aber dem Angreifer seine Tasche zu geben, woraufhin er einen brutalen Tritt ins Gesicht bekam. Der 17-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Der mutmaßliche Täter flüchtete nach dem Tritt vom Tatort. Er hatte einen bislang unbekannten Begleiter bei sich, der während der Tat ebenfalls anwesend war und mit dem Täter den Tatort verließ.

Die Polizei wurde über den Vorfall informiert und bereits nach den ersten Ermittlungen kamen sie auf die Spur des 15-Jährigen. Eine große Hilfe waren Zeugen, die ihn gut beschreiben und die Beamten auf die richtiger Spur bringen konnten.

Brutaler Raub: Polizei sucht Begleiter des mutmaßlichen Täters

Der polizeibekannte Täter wurde an seiner Wohnadresse von der Polizei gefasst und nach der Befragung seinen Eltern übergeben. Der Begleiter war für die Beamten bislang noch nicht auffindbar.

Die Darmstädter Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen des Angriffs, die Hinweise und weitere Angaben zum Geschehen und dem unbekannten Begleiter des Täters geben können. Die Kripo ist unter der Telefonnummer 06151/969-0 erreichbar.

(smr)

