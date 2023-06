Einbrecher nutzt Evakuierung nach Bombenfund aus - Polizei schnappt ihn auf frischer Tat

Von: Sebastian Richter

Teilen

In Darmstadt will sich ein dreister 20-Jähriger während der Evakuierung nach einem Bombenfund Zugang zu einem Mehrfamilienhaus verschaffen. Die Polizei schreitet ein.

Darmstadt - Bei einem Bombenfund im Bereich der Pallaswiesenstraße am Montag (6. Juni) kam es zu einem Vorfall, bei dem ein 20-jähriger Mann versuchte, die Evakuierungsmaßnahmen zu nutzen, um sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus zu verschaffen. Die Polizei konnte den Täter jedoch festnehmen, nachdem Zeugen und Beamte sein Vorgehen beobachtet hatten.

Nach der Entdeckung der Bombe war es notwendig, die Gebäude rund um den Fundort zu evakuieren, um die Entschärfung des Blindgängers sicher durchführen zu können. Der 20-Jährige nutzte laut ersten Erkenntnissen gegen 20 Uhr die Gelegenheit und gelangte über eine offene Hauseingangstür in der Pallaswiesenstraße, Ecke Kasinostraße, in das Mehrfamilienhaus. Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch bereits alle Bewohner evakuiert worden, so dass sich niemand mehr im Haus befand.

In Darmstadt schnappt die Polizei einen Einbrecher. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Während Evakuierung: Dreister Einbrecher in Darmstadt geschnappt

Der Täter überwand daraufhin eine Tür durch Aufhebeln und gelangte auf die Balkone der Wohnanlage. Seine Handlungen wurden sowohl von Zeugen als auch von Polizeibeamten beobachtet, was dazu führte, dass der Mann sein Vorhaben aufgab und in das Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses flüchtete. Dort wurde er schließlich von einer Streife festgenommen. Während der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand.

Nach der Festnahme wurde der Täter einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen, bevor er auf freien Fuß gesetzt wurde. Die Polizeibeamten führten am Tatort eine Spurensuche durch und stellten ein mitgeführtes Werkzeug sicher, das dem Täter zugeordnet werden konnte. Der 20-Jährige wird nun mit mehreren Strafverfahren konfrontiert. Die Ermittlungen in diesem Fall wurden vom zuständigen Kommissariat 21/22 in Darmstadt aufgenommen. (spr)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Sebastian Richter sorgfältig geprüft.