Frau sticht auf Mann ein – war es Notwehr?

Darmstadt

Die Polizei nimmt am Donnerstagabend in Darmstadt eine 46-jährige Frau fest. Sie soll mutmaßlich einen Mann niedergestochen und schwer verletzt haben.

Darmstadt – Bei einer blutigen Auseinandersetzung in einer Wohnung am Junkersweg im Pallaswiesenviertel im nördlichen Teil der Darmstädter Innenstadt ist am Donnerstagabend ein 49-jähriger Mann durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Freitagmorgen gemeinsam mitteilten, sei eine 46-jährige Tatverdächtige festgenommen worden.

Nach der Tat sei die Polizei den Angaben zufolge gegen 20.15 Uhr verständigt worden. Der Mann, der durch den Messerstich „erheblich verletzt“ worden sei, kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte Robert Hartmann, der Sprecher der Darmstädter Staatsanwaltschaft auf Anfrage.

+ Die Tat ereignete sich in einer Wohnung im Pallaswiesenviertel im nördlichen Teil der Darmstädter Innenstadt. © Jens Joachim

Darmstadt: Frau sticht auf 49-Jährigen ein – Staatsanwaltschaft prüft auf Notwehr

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Ermittlungsteams sollen sowohl der Geschädigte als auch die Tatverdächtige unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Bei der festgenommenen Frau sei eine Blutentnahme durchgeführt worden. Sie verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Einen Haftbefehl beantragte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, es werde geprüft, ob es sich bei der Tat um Notwehr gehandelt habe.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung übernahm das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei. (jjo)

Zuletzt wurde im November in Darmstadt eine 30-Jährige erstochen. Der Tatverdächtige schweigt zu den Vorwürfen.

