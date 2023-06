Darmstadt fordert Tunnel und mehr Lärmschutz bei ICE-Neubaustrecke

Von: Jens Joachim

Die Stadt Darmstadt stellt Forderungen zur geplanten ICE-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim. Ein Tunnel zwischen Hauptbahnhof und A5 soll geschaffen werden.

Darmstadt – Im Zusammenhang mit dem geplanten Bau der ICE-Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim sollen sowohl für die vorgesehene Südanbindung des Darmstädter Hauptbahnhofs als auch für die Hauptstrecke am Darmstädter Autobahnkreuz bergmännische Tunnel geschaffen werden.

Diese Forderungen haben die drei Koalitionsfraktionen von Grünen, CDU und Volt in einem „Maßgabeantrag“ formuliert, der während der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung nur mit den Stimmen der Koalition beschlossen wurde.

Die Deutsche Bahn plant für die Südanbindung entlang der Eschollbrücker Straße keinen durchgehenden Tunnel bis zur A 5. © Deutsche Bahn

Südanbindung Darmstadt: Forderung nach einem Tunnel bis zur A5 für ICE-Strecke

In dem Beschluss wurde auch bekräftigt, dass an der von der Deutschen Bahn im November 2020 bekanntgegebenen Vorzugsvariante IIb – sie sieht den Bau der Südanbindung des Darmstädter Hauptbahnhofs von der Autobahn 5 entlang der Eschollbrücker Straße vor – festgehalten werden solle.

Zum Schutz der Bevölkerung in der Heimstättensiedlung sollte nach den Vorstellungen der grün-schwarz-lilafarbenen Koalition der geforderte Tunnel entlang der Eschollbrücker Straße vollständig bis zur A5 gebaut werden. Die Planungen der Bahn sehen nur einen kürzeren Tunnelabschnitt und die Trassenführung in einem Trog vor. Auch an der Hauptstrecke am Darmstädter Kreuz ist kein durchgängiger Tunnel geplant. Das Geld für die übergesetzlichen, weitergehenden Wünsche der Stadt müsste vom Bundestag zur Verfügung gestellt werden.

Laut Prognosen könnten auf der geplanten Neubaustrecke auf dem Abschnitt zwischen Zeppelinheim und Darmstadt tagsüber fast 100 Personenzüge mehr unterwegs sein. Die Strecke soll Angaben der Bahn zufolge nach 2030 in Betrieb genommen werden. Zwischenzeitlich musste die Bahn mit den Plänen für einen ersten Streckenabschnitt neu starten und verlor so mindestens ein Jahr.

Darmstadt: Auch Siedlung Tann soll maximal vor Lärm geschützt werden

Plakativ: Die SPD in und um Darmstadt lehnt eine ICE-Trasse ohne maximalen Lärmschutz strikt ab. © Renate Hoyer

Die Koalitionsfraktionen wollen auch für die Siedlung Tann am westlichen Stadtrand erreichen, dass ein maximaler Schall- und Erschütterungsschutz bei der Vorbeifahrt der Züge gewährleistet wird. Gefordert werden ferner Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederaufforstung der betroffenen Waldränder und ein größtmöglicher Schallschutz auch an den Bestandsstrecken.

Wenn die Deutsche Bahn neue Strecken baut, ist sie gesetzlich verpflichtet, Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in die Natur vorzunehmen. Erste Maßnahmen für die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim betreffen die Anlegung eines Klimawalds bei Pfungstadt.

Während sich die SPD-Fraktionsvorsitzende Anne Marquardt abermals ablehnend zu der von der Deutschen Bahn ausgewählten Vorzugsvariante und für eine Vollanbindung aussprach, warb der scheidende Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) eindringlich darum, die „wichtigste infrastrukturelle Maßnahme dieses Jahrhunderts“ nicht aufs Spiel zu setzen. Es sei „illusionär“, eine andere als die Vorzugsvariante festzuhalten. „Die Variantendiskussion ist ausdiskutiert“, sagte Partsch, dessen Amtszeit am kommenden Samstag endet und der vom SPD-Politiker Hanno Benz abgelöst wird.

Darmstadt: Kritik an Südanbindung für ICE-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim

Energisch wandte sich Partsch auch gegen ein seit einigen Jahren in der Heimstättensiedlung immer wieder verbreitetes und an Gartenzäunen hängendes Plakatmotiv der Westwaldallianz. Auf diesem ist ein Güterzug zu sehen, der unmittelbar entlang der Eschollbrücker Straße ohne jeglichen Schallschutz vorbeifährt. Partsch bezeichnete die Bildcollage als „Desinformation der Bevölkerung“ und „Propaganda“.

Seit 2013 sei es dem Magistrat darum gegangen, Darmstadt an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz im Bahnverkehr mit einem ICE-Halt im Darmstädter Hauptbahnhof anzubinden und den Güterverkehr auf die Neubaustrecke zu verlagern. Dies werde mit der geplanten eingleisigen Südanbindung entlang der Eschollbrücker Straße erreicht. Zugleich könnten mit dem Neubauvorhaben mehr Kapazitäten auf der Main-Neckar-Bahn geschaffen werden, sagte Partsch.

Für die Westwaldallianz, die aus ökologischen Gründen weiterhin an einer Vollanbindung des Darmstädter Hauptbahnhofs an den Fernverkehr festhält, äußerte Simone Schramme, das „Märchen vom Tunnel in bergmännischer Bauweise“ werde „den Bürgern und Bürgerinnen erzählt, damit sie ruhig bleiben und folgsam sind“. (Jens Joachim)