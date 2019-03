Mercedes gerät in Gegenverkehr und verletzt zahlreiche Menschen

Auto gerät in Gegenverkehr und verletzt zahlreiche Menschen

Bei einem Autounfall nahe Darmstadt sind am Samstagabend sieben Menschen verletzt worden.

Darmstadt - Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, geriet ein 47 Jahre alter Autofahrer mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße 449 in den Gegenverkehr und krachte in zwei entgegenkommende Fahrzeuge.

Mehrere Verletzte bei Unfall

Alle sieben Insassen in den beiden entgegenkommenden Autos wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

