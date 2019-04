Autofahrer lässt schwerverletzten Jugendlichen nach Unfall einfach liegen

Nach einem Verkehrsunfall in Darmstadt ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer lässt einen 17-Jährigen einfach verletzt auf der Straße liegen.

Darmstadt - Am Freitag um 13.30 Uhr ereignete sich in Darmstadt an der Einmündung Karlstraße/Steinackerstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Steinackerstraße in Richtung Karlstraße, bog auf diese ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 17-jährigen Motorradfahrers aus Brensbach, welcher auf der Karlstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs war.

Nasse Fahrbahn in Darmstadt: 17-Jähriger stürzt

Der Motorradfahrer wich laut Polizei auf die dortigen Straßenbahnschienen aus, kam aber aufgrund der Nässe ins Schlingern und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Durch den Sturz wurde der Teenager schwer verletzt. Er musste in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Der Autofahrer entfernte sich einfach unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-3710 entgegen.

