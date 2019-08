Großeinsatz! Mann zückt Messer in der Fußgängerzone in Darmstadt.

Großeinsatz der Polizei in der Fußgängerzone in Darmstadt: Ein Mann zückt ein Messer und bedroht Passanten.

Darmstadt – Großeinsatz der Polizei in Darmstadt: Ein 52-Jahre alter Mann ist am Dienstagvormittag (6. August) an der Ernst-Ludwig-Straße (Fußgängerzone) festgenommen worden. Nach ersten Informationen der Polizei soll er mehrere Passanten mit einem Messer bedroht haben soll.

Gegen 9 Uhr war die Polizei von Zeugen alarmiert worden und mit mehreren Streifenwagen sofort ausgerückt. Vor Ort angekommen, stellte sie den 52-Jährigen umgehend und nahm ihn fest.

Großeinsatz in der Fußgängerzone Darmstadt: Mann bedroht Ehefrau

Im Rahmen der anschließenden ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich die Bedrohung des Mannes offenbar gegen seine Ehefrau gerichtet hatte, vermutlich als Resultat vorausgegangener Beziehungsstreitigkeiten.

In einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung wird sich der Darmstädter nun verantworten müssen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an. (chw)

Lesen Sie auch bei op-online.de*:

Brutale Attacke aus dem Nichts: Trio verprügelt Mann

Brutale Attacke aus dem Nichts: Ein Trio verprügelt einen Mann.

Mann rastet am Hauptbahnhof völlig aus – Kleiderbügel wird zur Waffe

Attacke am Hauptbahnhof in Darmstadt: Ein Mann rastet völlig aus und greift Menschen in der S-Bahn an.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks