Unbekannter belästigt junges Mädchen - jetzt sucht Polizei 1,60-Meter-Mann

Auf offener Straße hat sich ein Mann vor einer 16-Jährigen ausgezogen. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe.

Darmstadt - Ein Fremder belästigt in Darmstadt ein junges Mädchen - jetzt sucht Polizei einen kleinen dicklichen Mann. extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

Irrer belästigt Mädchen in Darmstadt - jetzt sucht Polizei kleinen dicken Mann

Montagabend (14. Januar) in Darmstadt. Ein junges Mädchen geht durch den Prinz-Christians-Weg, da spricht ein Mann die 16-Jährige an. Während des Gesprächs zieht sich der Unbekannte plötzlich komplett aus! Erst als andere Passanten auf den Irren aufmerksam werden, schlüpft der Exhibitionist wieder in seine Kleidung und rennt davon.

Polizei Darmstadt gibt Personenbeschreibung heraus - Hinweise erbeten

Laut Pressemeldung der Polizei Darmstadt ist der Gesuchte etwa 1,60 Meter klein und von kräftiger Statur. Der Unbekannte spricht akzentfrei Deutsch, hat kurze, dunkle Haare und trug zum Tatzeitpunkt einen Dreitagebart. Neben einer blauen Jeans hatte der Exhibitionist ein schwarzes T-Shirt, einen schwarz-grauen Kapuzenpulli sowie eine Jeansjacke an. Wie alt der Mann in etwa war, ist nicht überliefert. Hinweise bitte an die Kripo Darmstadt unter Telefon (06151) 9690. Die extratipp.com*-Leser interessieren sich auch für folgendes Thema: Krätze-Alarm! Immer mehr Fälle in Hessen sorgen für Schrecken!

