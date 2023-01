Mann begeht Unfallflucht - und pinkelt dann vor eine Polizeistation

Von: Niklas Hecht

Eine Pinkelpause vor einer Polizeistation in Darmstadt kommt einem 53-Jährigen teuer zu stehen. Denn eigentlich ist er auf der Flucht.

Darmstadt - Menschen, nach denen gefahndet wird, versuchen, wenn sie denn eine Straftat begangen haben, in der Regel einen weiten Bogen um Polizisten und Polizeistationen zu machen. Etwas anders verhielt sich am Samstag (7. Januar) ein flüchtiger 53-jähriger Autofahrer bei einer Pinkelpause in Darmstadt. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann gegen 5 Uhr morgens im Bereich der Anschlussstelle Dossenheim auf der A5 bei Heidelberg eine Unfallflucht begangen. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen suchte daher nach dem Flüchtigen.

40 Minuten später parkte dann ein dunkler Wagen vor der Polizeiautobahnstation in Darmstadt. Der Fahrer stieg aus und urinierte „direkt vor den Augen der Polizeibeamten“ der Station gegen ein Gebüsch, wie die Beamten weiter mitteilen. Schnell habe sich herausgestellt, dass es sich dabei um den Fahrer handelte, der kurz zuvor Unfallflucht begangen hatte. Ein anschließender Alkoholtest bei dem 53-Jährigen ergab einen Wert von 1,50 Promille.

Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. Welchen Unfall der 53-Jährige zuvor verursacht hatte, teilte die Polizei nicht mit. (nhe)

Vor kurzem kam es auf der A5 bei Darmstadt zu einer Massenkarambolage. Acht Autos krachten ineinander. Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt.