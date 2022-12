Darmstadt: Mann wird von Zug erfasst – und überlebt mit schwerer Beinverletzung

In Darmstadt überquert ein Mann Bahngleise und wird von einem Zug erfasst. Eine Joggerin findet den 35-Jährigen lebend, aber schwerverletzt.

Darmstadt – An der Bahnstrecke zwischen Darmstadt-Wixhausen und Erzhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ist am Sonntagmorgen (4. Dezember) ein 35-jähriger Mann aus Darmstadt von einem durchfahrenden Zug erfasst worden. Das teilte die Polizei am Montag (5. Dezember) mit.

Der Mann sei zur Seite geschleudert und Beinfraktur neben den Gleisen liegengeblieben, so schildern es die Beamten. Eine Joggerin fand den Verletzten dann gegen 10 Uhr in einem Feld neben den Gleisen und rief sofort Polizei und Rettungskräfte. Die betroffenen Gleise wurden daraufhin für den Zugverkehr gesperrt. Als Beamte vor Ort eintrafen, war der Verletzte bei Bewusstsein und ansprechbar. Er erklärte den Beamten, dass er über die Gleise gelaufen sei und hierbei einen Zug übersehen hätte.

Ein Mann ist an Bahngleisen bei Darmstadt von einem Zug erfasst worden und überlebte schwerverletzt. (Symboldbild) © Oliver Berg/dpa

Zugunfall bei Darmstadt: Mann will Gleise überqueren - Mit schwerer Beinverletzung in Klinik

Wann genau sich der Unfall ereignet hat und warum er über die Gleise laufen wollte, habe der Mann nicht mehr sagen können. Zur ärztliche Versorgung seiner schweren Beinverletzung wurde er in das Klinikum nach Darmstadt gebracht. Die abschließenden Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main übernommen. (csa)

