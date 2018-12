Sattelschlepper rast auf der A5 in Absperrung der Polizei

Fahrer riecht stark nach Alkohol

+ © Jürgen Mahnke/dpa Die Polizei errichtete mit einem querstehenden Lastwagen und einem Streifenwagen eine Absperrung. Diese habe den 40-Tonner schließlich gestoppt. © Jürgen Mahnke/dpa

Darmstadt/Mannheim - Nach einer Verfolgungsjagd auf der Autobahn 5 es der Polizei nur mit Mühe gelungen, einen in Schlangenlinien fahrenden LKW zu stoppen. Der Fahrer des Sattelschleppers raste schließlich in Höhe der Anschlussstelle Darmstadt-Ebersberg ungebremst in eine eigens errichtete Absperrung.