Nach Leichenfund in Südhessen: Mutmaßlicher Mörder in Darmstadt festgenommen

Von: Jens Joachim

Im Darmstädter Herrngarten ließ sich am Mittwochnachmittag ein mutmaßlicher Mörder widerstandslos festnehmen © Monika Müller

In Darmstadt hat die Polizei einen 59-jährigen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, vor zwei Wochen einen 79-jährigen Eritreer getötet zu haben.

Darmstadt - Schneller Ermittlungserfolg der Mordkommission „2905“ des Polizeipräsidiums Südhessen: Nach der Tötung eines 79-jährigen Mannes in Mörfelden-Walldorf im Kreis Groß-Gerau ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen am Donnerstag gemeinsam mitteilten, sei am Mittwochnachmittag (7. Juni) um kurz nach 16 Uhr ein 59-jähriger Mann im Darmstädter Herrngarten widerstandslos festgenommen worden. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Nach einem Spaziergang war der 79-Jährige am Mittwoch, 24. Mai, nicht nach Hause nach Mörfelden zurückgekehrt. Die sterblichen Überreste des aus Eritrea stammenden Opfers waren in Säcken verpackt am Pfingstmontag am Bornbruchsee unweit der Autobahn 5 Frankfurt-Darmstadt bei Mörfelden-Walldorf gefunden worden.

Nach Mord in Mörfelden: Festnahme eines Tatverdächtigen in Darmstadt

Im Rahmen der umfangreichen und intensiven Ermittlungen der nach dem Fund der sterblichen Überreste eingerichteten 20-köpfigen Mordkommission habe sich „ein dringender Tatverdacht gegen den 59-Jährigen ergeben, den 79-jährigen getötet zu haben“, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung der Darmstädter Staatsanwaltschaft und der Polizei.

Der im Darmstädter Herrngarten festgenommene Tatverdächtige hatte nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei „familiäre Bezüge“ zum Opfer. Nähere Angaben dazu, in welcher Beziehung das Opfer und der Tatverdächtige zueinander standen, machten die Ermittlerinnen und Ermittler zunächst nicht. Im Anschluss an seine Festnahme sei auch die Wohnung des Mannes in Mörfelden-Walldorf durchsucht worden.

Darmstadt: Tatverdächtiger aus Mörfelden schweigt

Der Festgenommene wurde den Angaben zufolge am Donnerstagvormittag einer Ermittlungsrichterin beim Darmstädter Amtsgericht vorgeführt, die einen Haftbefehl gegen den Mann erließ.

Der Tatverdächtige habe im Rahmen der Vorführung von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht, hieß es. Anschließend sei der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Mörfelden-Walldorf: Polizei bittet um Hinweise zur Kleidung des Opfers

Wer kann Hinweise zum Verbleib der abgebildeten Kleidung geben? © Polizeipräsidium Südhessen

Die Ermittlungen zum Tatmotiv und die Auswertung der zahlreich gefunden Spuren dauerten weiter an, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag mit. Bislang habe auch die Kleidung des Getöteten noch nicht gefunden werden können.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens am Mittwochabend des 24. Mai sei das 79-jährige Opfer nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft mit einer dunkelblauen Jeans, einem weißen T-Shirt mit grauem dünnen Strickpulli darüber und einer hellen über das Gesäß reichenden Jacke mit vier aufgesetzten Taschen im vorderen Bereich bekleidet gewesen. Als Kopfbedeckung habe der Mann eine weiß-braune Schiebermütze getragen.

Mord in Mörfelden: Wer kann Hinweise zum Verbleib dieser Schuhe geben?

Wer kann Hinweise zum Verbleib der Schuhe geben? © Polizeipräsidium Südhessen

„Markant“, so die Ermittlerinnen und Ermittler seien zudem seine Schuhe gewesen. Hierbei handelte es sich um dunkle Herrenschuhe mit bräunlichem Fersenaufsatz, einer weißen Zwischensohle und weißen Schnürsenkeln.

Wer Hinweise zum Verbleib der Kleidungsstücke geben kann, soll sich über das Hinweistelefon der Mordkommission „2905“ unter der Telefonnummer 06151/969-53200 bei der Polizei melden. (Jens Joachim)