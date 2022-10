Anwohner hören Schüsse: Mann löst Großeinsatz der Polizei aus

Von: Alina Schröder

Teilen

In Darmstadt kommt es am Dienstag (4. Oktober) zu einem Großeinsatz der Polizei in einem Mehrfamilienhaus. (Symbolbild) © Ralph Peters/Imago

Ein offenbar verwirrter Mann randaliert und löst einen Großeinsatz der Polizei aus. Anwohner berichten von Schüssen.

Darmstadt – Am Dienstagabend (4. Oktober) kam es in Darmstadt gegen 17 Uhr zu einem größeren Einsatz der Polizei – ausgelöst von einem offenbar verwirrten Mann in einem Mehrfamilienhaus.

Wie die Polizei mitteilt, sollen mehrere Anwohnerinnen und Anwohner laute Geräusche gehört haben und wählten daher den Notruf. Die Personen vermuteten Schussgeräusche gehört zu haben, heißt es.

Darmstadt: 45-jähriger Mann löst großen Polizeieinsatz aus

Aus diesem Grund begaben sich gleich mehrere Streifen zum dortigen Mehrfamilienhaus. Nachdem die Beamtinnen und Beamten die Wohnung des Lärmenden ausfindig gemacht hatten, nahmen sie einen 45-jährigen Verdächtigen fest, der deutlich verwirrt wirkte.

Im Anschluss fanden sie vor Ort mehrere Druckluftwaffen sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel. Nach bisherigen Erkenntnissen randalierte der Mann aus bislang unbekannten Gründen in seiner Wohnung und gab dabei Schüsse aus einer der Druckluftwaffen ab.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Beamtinnen und Beamten stellten die aufgefundenen Betäubungsmittel und die Druckluftwaffen sicher. Eine Streife brachte den Mann aufgrund seiner psychischen Verfassung anschließend in eine psychiatrische Fachklinik. (asc)

Erst vor einigen Wochen löste ein Mann in Offenbach einen SEK-Einsatz in einem Mehrfamilienhaus aus.