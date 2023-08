Einmaliger Test: Darmstädter Modehaus Henschel setzt auf Vier-Tage-Woche

Von: Josefin Schröder

Teilen

Das Darmstädter Modehaus Henschel ermöglicht seinen Mitarbeitern ab September die Vier-Tage-Arbeitswoche. Das teilte das Unternehmen mit.

Darmstadt – Vier Tage arbeiten, drei Tage frei – davon träumt so mancher Arbeitnehmer. Für ein Pilotprojekt verabschiedet sich das Modehaus Henschel in Darmstadt vorerst von der klassischen fünftägigen Arbeitswoche, berichtet Hit Radio FFH. Ab September können Vollzeit-Mitarbeiter dort nun ein neues Arbeitszeitmodell ausprobieren: die Vier-Tage-Woche.

Modehaus Henschel will mit Vier-Tage-Woche neue Mitarbeiter locken

Das Modehaus Henschel in Darmstadt testet die Vier-Tage-Woche. © Peter Hartenfelser/imago

Abgesehen von der Führungsebene und dem hauseigenen Restaurantbetrieb, gilt das Angebot laut Henschel für Mitarbeiter aller Bereiche, die mindestens 18 Jahre alt sind. Beschäftigte der Filiale am Darmstädter Marktplatz sollen nun zwischen vier Arbeitstagen mit jeweils neun Stunden und dem herkömmlichen Fünf-Tage-Modell mit achtstündigen Arbeitstagen wählen können. Wer möchte, könne die Vier-Tage-Woche auch nach Ablauf der dreimonatigen Testphase beibehalten, heißt es.

Darmstädter Modegeschäft garantiert drei freie Wochentage

Eine „bessere Work-Life-Balance“ und folglich „ausgeglichene und produktive Mitarbeitende“ erhofft sich Caroline Berg, Bereichsleiterin Mitarbeiterentwicklung im Gespräch mit Hit Radio FFH. Die Vier-Tage-Woche soll außerdem ein Anreiz für potenzielle Mitarbeiter sein. „Dieser neue Benefit verschafft uns bessere Chancen bei der Personalsuche und unterstreicht unsere Positionierung als zukunftsfähiger Arbeitgeber in der Region“, sagt Geschäftsführer Kai Brune im Gespräch mit dem Radio-Sender. Insbesondere in den Bereichen Abteilungsleitung und Modeberatung in Vollzeit würde es an Fachkräften mangeln.

Zunächst gelte die Testphase nur für das Darmstädter Stammhaus. Ob die anderen vier Filialen des Familienunternehmens bei der Vier-Tage-Woche mitziehen, bleibt offen. Einen interessanten Ansatz verfolgt Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, sie plädierte vor Kurzem für flexible Arbeitszeitmodelle je nach Lebensphase.